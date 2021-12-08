Дом в центре Петербурга частично остался без тепла и света после пожара. Жителям предлагают подумать о временном жилье

Эвакуированных из-за пожара в доходном доме на Коломенской улице в Петербурге отогревают в соседней школе. Коммунальные блага жильцам пока не вернули, администрация готова рассмотреть вопрос о временном жилье.
Как сообщили в администрации Центрального района 8 декабря, в доме № 35–37 по Коломенской улице сейчас частично отключены отопление, электричество и газ. Жителям предложено разместиться в школе № 294 на Коломенской, 6. Тем, кто не сможет вернуться в квартиры, могут предоставить другой кров.
«При обращении граждан будет рассмотрена возможность использования ресурсов маневренного фонда», — уточняют в пресс-службе.
Сигнал о квартирном пожаре в доме № 35–37 поступил в МЧС около трёх часов дня, к тушению привлекли три расчёта. По данным администрации, двушка выгорела полностью, на лестнице спасатели нашли тело женщины. Причину её гибели установят судмедэксперты.