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Дом в центре Петербурга частично остался без тепла и света после пожара. Жителям предлагают подумать о временном жилье

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Эвакуированных из-за пожара в доходном доме на Коломенской улице в Петербурге отогревают в соседней школе. Коммунальные блага жильцам пока не вернули, администрация готова рассмотреть вопрос о временном жилье.

Как сообщили в администрации Центрального района 8 декабря, в доме № 35–37 по Коломенской улице сейчас частично отключены отопление, электричество и газ. Жителям предложено разместиться в школе № 294 на Коломенской, 6. Тем, кто не сможет вернуться в квартиры, могут предоставить другой кров.

«При обращении граждан будет рассмотрена возможность использования ресурсов маневренного фонда», — уточняют в пресс-службе.

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Сигнал о квартирном пожаре в доме № 35–37 поступил в МЧС около трёх часов дня, к тушению привлекли три расчёта. По данным администрации, двушка выгорела полностью, на лестнице спасатели нашли тело женщины. Причину её гибели установят судмедэксперты.

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Комментарии (1)

Аппаратчик мокрой классификации
"администрация готова рассмотреть вопрос о временном жилье." - а в это время разморозятся системы отопления и водоснабжения, да? :)))
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