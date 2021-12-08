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Смертельный пожар на Коломенской загрузил центр Петербурга пробками

Погибшую женщину нашли в квартире доходного дома в центре Петербурга, где днём 8 декабря разгорелся пожар.

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Как сообщили в МЧС по Петербургу, пожарно-спасательные подразделения в три часа дня выехали на Коломенскую улицу, 35–37. Горела 50-метровая двухкомнатная квартира на втором этаже. Огонь охватил кухню, одну из комнат и коридор — всего 20 квадратных метров. К тушению привлекли три расчёта.

«В 15:48 пожар локализован. На месте пожара обнаружена погибшая женщина», — рассказали в ведомстве. Возраст погибшей уточняется.

Движение поблизости из-за пожара пришлось перекрыть.

«В центре большой пожар. Волоколамский переулок перекрыт, пробка, всё оцеплено по периметру, сирен очень много», — описывает обстановку читатель «Фонтанки» Василий.

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Комментарии (1)

AP-SPb
Интересно, зачем последнее время повсеместно стараются вернуть термин "доходный дом" к месту и не к месту??? В данном контексте он просто жилой...
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