Смертельный пожар на Коломенской загрузил центр Петербурга пробками

Как сообщили в МЧС по Петербургу, пожарно-спасательные подразделения в три часа дня выехали на Коломенскую улицу, 35–37. Горела 50-метровая двухкомнатная квартира на втором этаже. Огонь охватил кухню, одну из комнат и коридор — всего 20 квадратных метров. К тушению привлекли три расчёта.
«В 15:48 пожар локализован. На месте пожара обнаружена погибшая женщина», — рассказали в ведомстве. Возраст погибшей уточняется.
Движение поблизости из-за пожара пришлось перекрыть.
«В центре большой пожар. Волоколамский переулок перекрыт, пробка, всё оцеплено по периметру, сирен очень много», — описывает обстановку читатель «Фонтанки» Василий.