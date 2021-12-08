Собака, живущая на остановке в Сургуте в минус 30, может уехать в Петербург

Белая собака из Сургута, которая с приходом морозов поселилась на остановке общественного транспорта, стала городской знаменитостью и звездой соцсетей. Чиновники пока не прогоняют животное. Они, как и остальные жители города, надеются, что кто-то приютит пса. Возможно, его новым домом станет Петербург.
Как пишет 8 декабря «Российская газета», в тёплом павильоне автобусной остановки «Парк «За Саймой» на Университетской улице живёт большая белая собака, которую сургутяне в соцсетях называют Беляшкой. Это одна из первых «умных» остановок в городе. Она снабжена дверьми, реагирующими на движение, инфракрасными обогревателями, двумя скамейками, тоже обогреваемыми, камерами видеонаблюдения, кнопкой вызова экстренных служб. Удобно здесь не только людям. С конца осени на остановку стал заходить пёс и так и поселился здесь. «Помню, что раньше эта же собака спала на остановке рядом с бассейном «Олимп». Видимо, оттуда ее выгнали. Теперь обитает здесь», — рассказывает изданию местная жительница Мария Свирина.
Горожане, отправляющиеся с этой остановки, подкармливают Беляшку. Она дружелюбная, дает себя гладить. «Видела её в парке и на тёплой остановке. Чудесная девочка — контактная, ласковая, — отмечает волонтёр Александра Нуриева. — Легко общается и с людьми, и с другими собаками».
В среду, 8 декабря, в Сургуте минус 20, а в понедельник было минус 36, а по ощущениям — как минус 43. По закону бездомному животному не место на остановке, но в городской администрации из-за морозов пока закрывают глаза на предписания. Но если в мэрию поступят жалобы, дворникам придётся вывести животное на улицу.
Сургутяне надеются, что кто-нибудь приютит собаку раньше, чем её выгонят на мороз. По данным издания, желание забрать Беляшку выразила жительница Петербурга.