«Вы не на той стороне работаете». Петербургская учительница рассказала родителям об услугах тьютора, её вынудили уволиться

Как рассказала «Фонтанке» учительница 131-й школы Красносельского района Ирина Астафьева 8 ноября, двумя днями ранее она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Этому жесту предшествовал разговор с руководством.

Ирина работает с детьми с расстройством аутистического спектра (РАС), умственной отсталостью и тяжелыми множественными нарушениями развития. В одном школьном кабинете занимались сразу два класса общей численностью 9 человек. Диагноз РАС есть у двоих учеников, а значит, на коллектив детей положены только один тьютор и два учителя.



«Петербург «славится» своей диагностикой РАС. Родителям приходится буквально выбивать этот диагноз. Его практически невозможно получить в ПНД, чуть легче у некоторых частных психиатров, которые специализируются на этом диагнозе. А нет диагноза РАС — нет и тьютора. Именно так говорят родителям на психолого-медико-педагогической комиссии. Тогда у меня возникла идея. Провести прямой эфир в «Инстаграме», рассказать родителям особенных детей, что услуги тьютора никак не привязаны к диагнозу, что можно требовать его на комиссии, что поставить диагноз можно не только в ПНД, но и у любого лицензированного психиатра», — объяснила Ирина.

Родители воспользовались инструкцией учительницы, восьмерым детям одобрили тьюторов. По положению школы, один тьютор может работать максимум с пятью детьми, следовательно, в коллектив из 9 человек необходимо теперь добавить ещё одного специалиста. Увеличение штата не воодушевило руководство школы, Ирину вызвали на разговор к руководству, где припомнили эфир в «Инстаграме».

