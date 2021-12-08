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«Вы не на той стороне работаете». Петербургская учительница рассказала родителям об услугах тьютора, её вынудили уволиться

Педагогу коррекционной школы придётся расстаться со своей работой в Красносельском районе Петербурга. Учительница проинформировала родителей об услугах тьютора, в администрации учреждения сочли поиск новых сотрудников тяжёлой задачей и решили расстаться со старыми.

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Как рассказала «Фонтанке» учительница 131-й школы Красносельского района Ирина Астафьева 8 ноября, двумя днями ранее она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Этому жесту предшествовал разговор с руководством.

Ирина работает с детьми с расстройством аутистического спектра (РАС), умственной отсталостью и тяжелыми множественными нарушениями развития. В одном школьном кабинете занимались сразу два класса общей численностью 9 человек. Диагноз РАС есть у двоих учеников, а значит, на коллектив детей положены только один тьютор и два учителя.

«Петербург «славится» своей диагностикой РАС. Родителям приходится буквально выбивать этот диагноз. Его практически невозможно получить в ПНД, чуть легче у некоторых частных психиатров, которые специализируются на этом диагнозе. А нет диагноза РАС — нет и тьютора. Именно так говорят родителям на психолого-медико-педагогической комиссии. Тогда у меня возникла идея. Провести прямой эфир в «Инстаграме», рассказать родителям особенных детей, что услуги тьютора никак не привязаны к диагнозу, что можно требовать его на комиссии, что поставить диагноз можно не только в ПНД, но и у любого лицензированного психиатра», — объяснила Ирина.

Родители воспользовались инструкцией учительницы, восьмерым детям одобрили тьюторов. По положению школы, один тьютор может работать максимум с пятью детьми, следовательно, в коллектив из 9 человек необходимо теперь добавить ещё одного специалиста. Увеличение штата не воодушевило руководство школы, Ирину вызвали на разговор к руководству, где припомнили эфир в «Инстаграме».

«История в том, что я якобы в обход школы и начальства провернула этот момент, чтобы появились другие тьюторы. Мне сказали: это очень сложно, где мы возьмём людей, ставки, деньги? Говорили: вы что, не понимаете, что плохо поступили? Но это моя должностная обязанность — информировать родителей, — вспоминает Ирина разговор с руководством. — Мне сказали: вы не на той стороне работаете. Я на стороне родителей, а надо быть на стороне школы. Я думала, что мы все работаем для детей. Мне сказали: нам с вами не по пути, напишите заявление».

В 131-й школе комментировать ситуацию с увольнением педагога отказались. В администрации Красносельского района попросили отправить официальный запрос, к моменту публикации ответ не поступал.

Ранее в 233-й школе учительнице немецкого пригрозили санкциями за то, что она отправила родителям фотографии термометров, где зафиксирована низкая температура в классе.

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Комментарии (25)

serglaz
я бы написал Бастрыкину.. :((
karbofos
Продажные директора, ложащиеся под власть.
Сами будут через пять лет есть одну брюкву и вечером бояться встретиться на улице с быдло-гопниками, не закончившими даже среднее образование.

И кого они думают напугать увольнениями?

У меня знакомая, 37 лет, много лет в школе - уволилась в этом году, по причине полного развала системы образования в школах.

Родителей жалко, которые завели детей - государство устранилось от еще одной своей обязанности - начального и среднего образования детей.
261844081
Ахах.Нечему удивляться. Я из такого же коррекционного учреждения уволилась(тот же район) после слов директора:не давайте больше детям мяч на уроке, они ломают жалюзи. На вопрос, что по программе у нас обучение играм и тд с мячом и почему вообще в спортивном зале жалюзи.Мне директор прямо сказала: сажаете в начале урока детей на скамейку и читаете лекции по играм с мячом. Её слова её никак не смутили. По ряду остального множества причин таких как токсичное отношение руководства до директора и прочего уволилась и ни разу не жалею. Только детей жалко, им развиваться крайне необходимо, упущенные возможности,а не специалист, согласный сажать их на скамейку.На мой взгляд, разогнать надо все эти мин обр и прочее, работать обучать сильно мешают, ещё и директорам премии дают/ругают/штрафуют совсем не за реальные успехи детей. Образование давно уже ушло из школ с момента увеличения числа начальников и раздутости мин обр, которым необходимо создавать видимость своей нужности и огромных зп
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