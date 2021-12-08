«Вы не на той стороне работаете». Петербургская учительница рассказала родителям об услугах тьютора, её вынудили уволиться

Как рассказала «Фонтанке» учительница 131-й школы Красносельского района Ирина Астафьева 8 ноября, двумя днями ранее она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Этому жесту предшествовал разговор с руководством.
Ирина работает с детьми с расстройством аутистического спектра (РАС), умственной отсталостью и тяжелыми множественными нарушениями развития. В одном школьном кабинете занимались сразу два класса общей численностью 9 человек. Диагноз РАС есть у двоих учеников, а значит, на коллектив детей положены только один тьютор и два учителя.
«Петербург «славится» своей диагностикой РАС. Родителям приходится буквально выбивать этот диагноз. Его практически невозможно получить в ПНД, чуть легче у некоторых частных психиатров, которые специализируются на этом диагнозе. А нет диагноза РАС — нет и тьютора. Именно так говорят родителям на психолого-медико-педагогической комиссии. Тогда у меня возникла идея. Провести прямой эфир в «Инстаграме», рассказать родителям особенных детей, что услуги тьютора никак не привязаны к диагнозу, что можно требовать его на комиссии, что поставить диагноз можно не только в ПНД, но и у любого лицензированного психиатра», — объяснила Ирина.
Родители воспользовались инструкцией учительницы, восьмерым детям одобрили тьюторов. По положению школы, один тьютор может работать максимум с пятью детьми, следовательно, в коллектив из 9 человек необходимо теперь добавить ещё одного специалиста. Увеличение штата не воодушевило руководство школы, Ирину вызвали на разговор к руководству, где припомнили эфир в «Инстаграме».
«История в том, что я якобы в обход школы и начальства провернула этот момент, чтобы появились другие тьюторы. Мне сказали: это очень сложно, где мы возьмём людей, ставки, деньги? Говорили: вы что, не понимаете, что плохо поступили? Но это моя должностная обязанность — информировать родителей, — вспоминает Ирина разговор с руководством. — Мне сказали: вы не на той стороне работаете. Я на стороне родителей, а надо быть на стороне школы. Я думала, что мы все работаем для детей. Мне сказали: нам с вами не по пути, напишите заявление».
В 131-й школе комментировать ситуацию с увольнением педагога отказались. В администрации Красносельского района попросили отправить официальный запрос, к моменту публикации ответ не поступал.
Ранее в 233-й школе учительнице немецкого пригрозили санкциями за то, что она отправила родителям фотографии термометров, где зафиксирована низкая температура в классе.