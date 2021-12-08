По десять в день. Смольный отчитался о безмасочниках на транспорте

О цифрах 8 декабря рассказал комитет по транспорту. Очередная проверка прошла 7 декабря, выбрали 9-й трамвай, и на двух пассажиров без средств защиты органов дыхания составили акты об административном правонарушении. Штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических норм составляет 4000 рублей, при повторном нарушении — 5000 рублей.



На данном маршруте действует бескондукторный режим, так что проверка касалась еще и оплаты поезда. «Был выявлен один нарушитель, — сообщает комитет. — После напоминания контролеров молодой человек оплатил проезд, однако это не освободило его от административной ответственности. Штраф за безбилетный проезд составляет 500 рублей».

