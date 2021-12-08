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По десять в день. Смольный отчитался о безмасочниках на транспорте

По итогам ноября 2022 года в Петербурге составили 293 акта на безмасочников в общественном транспорте и на транспортных объектах. Накануне не повезло двоим.

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О цифрах 8 декабря рассказал комитет по транспорту. Очередная проверка прошла 7 декабря, выбрали 9-й трамвай, и на двух пассажиров без средств защиты органов дыхания составили акты об административном правонарушении. Штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических норм составляет 4000 рублей, при повторном нарушении — 5000 рублей.

На данном маршруте действует бескондукторный режим, так что проверка касалась еще и оплаты поезда. «Был выявлен один нарушитель, — сообщает комитет. — После напоминания контролеров молодой человек оплатил проезд, однако это не освободило его от административной ответственности. Штраф за безбилетный проезд составляет 500 рублей».

«Фонтанка» рассказывала о том, что в городе больше года тестируется бескондукторный режим на нескольких маршрутах в преддверии запуска новой модели транспортного обслуживания. С начала августа 2020 года проведено более 120 тысяч проверок, проверено 1,8 млн пассажиров. Неплательщиков среди них — 10,8%, в среднем на одну проверку приходится один «заяц».

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Комментарии (8)

angel of death
ноября 2022 года ?? LOL =)))) вы там совсем обкурились? =)))))
Brit
А говорили, что маска не спасает. Спасает, от штрафа!
syshsun
Круто!
А вон в Москве,на глушняк валят сразу,за такие требования....
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