FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -13
74.14р83.71р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Петербурженка, отлупившая палкой ребенка и сотрудницу полиции, предстанет перед судом

4
Печать

Уголовное дело петербурженки, обвиняющейся в применении насилия и оскорблении представителя власти, хулиганстве, побоях и причинении легкого вреда здоровью, направлено в суд. Прокуратура Приморского района уже утвердила обвинительное заключение, сообщает 8 декабря пресс-служба ведомства.

Речь идет об Ольге Золотаревой, которая, по версии следствия, 20 июня била палкой детей у дома 41 по Шуваловскому проспекту. На помощь малолетним подоспела сотрудница полиции, но разъяренная женщина отлупила и ее, сопровождая действия отборной бранью. «В результате хулиганских действий обвиняемой одному из несовершеннолетних также причинен легкий вред здоровью», — добавили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Савва Морозов
час назад, поржал про инфу по радио: какой-то тик-токер пнул машину фсб, 23 января. получил 2 года 8 месяцев условно и компенсацию в 337 тыров. у нас на дорогах это постоянно - даже пару суток не дают, а компенсация, дай бог на краску хватит.
PapaKarlo
Жаль женщину... Порой, они не в меру эмоциональны. Засудят за избиение полиции.
Kodiak
Лол, а дурачки про полицейское государство разглагольствуют.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1