Петербурженка, отлупившая палкой ребенка и сотрудницу полиции, предстанет перед судом

Уголовное дело петербурженки, обвиняющейся в применении насилия и оскорблении представителя власти, хулиганстве, побоях и причинении легкого вреда здоровью, направлено в суд. Прокуратура Приморского района уже утвердила обвинительное заключение, сообщает 8 декабря пресс-служба ведомства.
Речь идет об Ольге Золотаревой, которая, по версии следствия, 20 июня била палкой детей у дома 41 по Шуваловскому проспекту. На помощь малолетним подоспела сотрудница полиции, но разъяренная женщина отлупила и ее, сопровождая действия отборной бранью. «В результате хулиганских действий обвиняемой одному из несовершеннолетних также причинен легкий вред здоровью», — добавили в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.