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Отходившую палкой детей и полицейского петербурженку изолировали от общества

Жительнице Приморского района Ольге Золотаревой запретили показываться на улице по вечерам после избиения чужих детей и полицейского палкой.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, меру пресечения Золотаревой избрали 23 июля по ходатайству Следственного комитета. Под запретом — прогулки с семи вечера до восьми утра, Интернет и телефон. На парад ВМФ обвиняемая своих детей тоже не поведет. Ей противопоказаны массовые мероприятия.

Вечером 20 июля Золоторева поссорилась на Шуваловском проспекте с детьми семи и восьми лет и избила их палкой. Неравный бой увидела и пыталась прервать местный участковый. Ей тоже досталось.

Уголовное дело возбудили по статьям 213 УК («Хулиганство») и 318 УК («Насилие в отношении представителя власти»).

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