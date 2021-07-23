Отходившую палкой детей и полицейского петербурженку изолировали от общества

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, меру пресечения Золотаревой избрали 23 июля по ходатайству Следственного комитета. Под запретом — прогулки с семи вечера до восьми утра, Интернет и телефон. На парад ВМФ обвиняемая своих детей тоже не поведет. Ей противопоказаны массовые мероприятия.



Вечером 20 июля Золоторева поссорилась на Шуваловском проспекте с детьми семи и восьми лет и избила их палкой. Неравный бой увидела и пыталась прервать местный участковый. Ей тоже досталось.

