Пуфы, самокаты, гонг и лужайки. Что есть в офисах компаний, претендующих на звание лучших работодателей в премии «Фонтанки»

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Ведь в среднем человек проводит на работе от трети до половины жизни. И от условий труда и атмосферы в офисе или на предприятии зависят не только ее результаты, но и настроение, самочувствие, профессиональные успехи.

Переговоры в «КИНО», зум — в «Зоопарке»

Такими вещами, как кухни с напитками и снеками, ДМС, офисный врач, электронная корпоративная библиотека, уже давно никого не удивишь. К этому традиционному набору в компании «Марвел-Дистрибуция» добавили бесплатные полноценные обеды из трех блюд и свежие фрукты. Пожалуй, больше всего здесь гордятся уникальным проектом Edutainment (education+entertainment — обучение + развлечение), в рамках которого можно начать изучать языки — от испанского до китайского, улучшить свой английский с носителем, научиться варить турецкий кофе, узнать о правильной утилизации пластика, начать разбираться в винах, пройтись в компании знатоков города по интересным и небанальным местам и многое другое. Все это за счет компании или с минимальными финансовыми вложениями сотрудников.



— Мы воспользовались локдауном, чтобы кардинально изменить офис и превратить его в современное рабочее пространство с коворкингами, переговорными комнатами разных размеров, оригинальным оформлением и навигацией. Например, у нас есть Диво-остров (Marvel Island), бульвар Автоматизаторов, площадь Героев Ретейла и др., — рассказали в компании «Марвел-Дистрибуция». — Учитывая возможность удалёнки, мы скорее за то, чтобы, приезжая в офис, сотрудники чувствовали себя как на работе, но в комфортной обстановке. Для них созданы условия, которые помогают сосредоточиться и спокойно трудиться, общаться, проходить обучение, вести переговоры.



Фото: предоставлено пресс-службой «Марвел-Дистрибуции» Фото: предоставлено пресс-службой «Марвел-Дистрибуции» Фото: предоставлено пресс-службой «Марвел-Дистрибуции» Фото: предоставлено пресс-службой «Марвел-Дистрибуции» Поделиться Поделиться







В компании гибкий режим работы, поэтому можно сочетать работу в офисе с удалёнкой. Для этого у всех сотрудников есть ноутбуки, им доступен внутренний портал с широкими функциями — место для совместной работы и единое информационное пространство для общения. Также есть собственные сервисы видеоконференцсвязи для онлайн-встреч с коллегами и партнерами — в общем все, чтобы организация рабочего места занимала минимум времени и была удобной.



Переговорные комнаты здесь носят названия известных петербургских рок-групп — «Аквариум», «Пикник», «Кино», «Зоопарк» и, конечно, «Ленинград». Они украшены предметами, которые ассоциируются с творчеством музыкальных коллективов. Так, в «Ленинграде» стоят «лабутены», а в «Кино» есть стена Цоя, как на Арбате. До или после работы, а также во время обеденного перерыва, можно сходить в собственный спортзал Marvel Hall, где есть тренажеры, теннисные столы и пространство для игр и тренировок. Одно из любимых мест сотрудников — терраса на крыше офиса. Там есть инстаграмные лужайки с вечнозеленой травой и беседки, которые в холодное время года отапливаются, они защищены от ветра, имеют Wi-Fi и освещение, поэтому работать, проводить встречи или просто делать паузу на кофе на свежем воздухе можно круглый год.

«Набор новичка» и собственный ресторан

Запуск новых очередей фармкомплекса компании «ВЕРТЕКС» и рост штата привели к ротации целых подразделений. В офисе поэтапно провели ремонт, выделились «места обитания» департаментов IT и маркетинга.



Основная точка притяжения в фармкомплексе и главное место для неформального общения — просторный корпоративный ресторан со стильным дизайном и панорамными окнами, где можно даже отведать блюда от шеф-повара. В рамках ежедневного лимита сотрудники компании могут бесплатно питаться, а на праздники ресторан тематически декорируют, создают фотозоны, готовят особые угощения и напитки.

Новички в коллективе получают welсome-набор брендированных офисных атрибутов — кружку и письменные принадлежности, а также образцы косметической продукции компании и шоколад.



Фото: предоставлено пресс-службой «ВЕРТЕКС» Фото: предоставлено пресс-службой «ВЕРТЕКС» Фото: предоставлено пресс-службой «ВЕРТЕКС» Фото: предоставлено пресс-службой «ВЕРТЕКС» Поделиться Поделиться







Есть проект «Подарочный шаттл». Это тот случай, когда инициатива буквально наказуема — за активность, достижения и эффективные идеи сотрудники со временем могут претендовать на призы — от кружки до смартфона, кофе-машины и робота-пылесоса. В 2020 году проект стартовал как программа нематериальной мотивации для сотрудников производства, а с 2021 года к нему подключились остальные подразделения компании.

Для предложений, как повысить производительность или внедрить разного рода улучшения, есть программа «Моя идея». В зависимости от результатов проектов их авторы также могут получать ценные подарки — например, телевизоры.



В офисе компании «ВЕРТЕКС» в другой части города тоже создают уют по-своему. Здесь оборудованы комнаты отдыха и приема пищи, где можно выпить чашечку чая, перекусить и порисовать на меловой доске. Организована корпоративная библиотека.

Есть возможности для общения и за пределами рабочего пространства — кто-то из сотрудников тренируется в футбольной и волейбольной командах, кто-то — в беговом клубе, а кто-то занят в коллективных благотворительных и волонтерских проектах.

На самокате — в спортзал



Альфа-Банк сейчас по всей стране переходит на новый формат отделений — речь идет как про устройство офисов, так и про саму философию обслуживания. Недавно банк открыл первый Петербурге фиджитал-офис — эта концепция сочетает преимущество диджитал-технологий с человеческим участием. Клиенты получают обслуживание там, где удобно, а сотрудники не привязаны к рабочем месту с компьютером и могут работать с посетителем в любой точке офиса.

В сентябре этого года в бизнес-центре «Сенатор» в самом «диджитал»-районе города — на Петроградской стороне — открылось новое подразделение банка, цифровая резиденция, где работает вся команда IT и ипотечный отдел банка. Здесь есть бесплатный фитнес зал A-Sport для сотрудников, где каждый зал оснащен необходимым спортивным инвентарем — здесь есть аэробный зал, кардиозона, силовые тренажеры для проработки всех групп мышц. Групповые и индивидуальные тренировки проходят в оборудованных залах под руководством опытных инструкторов. С помощью мобильного приложения сотрудники могут записываться на тренировки и узнавать актуальные новости и изменения в расписании.

Также в этом офисе новое пространство под самой крышей Alfa Digital Home SPb. Главная фишка офиса — расположение в мансарде, которую не стали делить на части — получился длинный коридор, по которому можно ездить на самокате.

Фото: предоставлено пресс-службой Альфа-Банка Фото: предоставлено пресс-службой Альфа-Банка Фото: предоставлено пресс-службой Альфа-Банка Фото: предоставлено пресс-службой Альфа-Банка Поделиться Поделиться







Поскольку банк работает в гибридном режиме, большая часть офиса — это коворкинг. Часть столов — с моноблоками и телефонами, а если есть ноутбук, то устроиться можно где угодно: в пространстве много диванов и уютных уголков.

Если надо пообщаться с командой, можно отправиться в небольшие звукоизолированные переговорки, которые назвали в честь районов Петербурга — «Васька» и «Петроградка». В каждой есть оборудование для конференцсвязи. Также на мансарде есть два «Виадука» — это переговорки-трансформеры. Если предстоит большое мероприятие, стену между ними можно сдвинуть — получится просторный конференц-зал. А в центре мансарды стоит гонг — подарок московских коллег, такой же, как в офисе Alfa Digital в столице. Ударом в гонг созывают всех на собрания или сообщают о запуске новых цифровых продуктов.

Не забыли и про игровую комнату: в звукоизолированной «Зенит-Арене» коллеги могут расслабиться за партией в кикер, поиграть в PS5 или просто поваляться на пуфах.

Завод нового поколения

В такой большой компании, как АО «Силовые машины», персонал трудится на нескольких разных производственных площадках и офисах, поэтому нужен индивидуальный подход к созданию рабочих мест. Для этого важно получать обратную связь непосредственно от коллег, учитывать их мнения и пожелания, говорят на предприятии. Так, например, для творческой работы конструкторов и инженеров, создали светлые опенспейсы — поскольку она требует тесного взаимодействия,

Для комфортных условий для рабочих на производстве в компании действуют две корпоративные программы — «Забота о людях» и «Мини-трансформация 2.0». Они позволяют внедрять как точечные решения, позитивно влияющие на производительности труда здесь и сейчас, так и масштабно обновлять помещения для работы и отдыха.



Фото: предоставленно пресс-службой АО «Силовые машины» Фото: предоставленно пресс-службой АО «Силовые машины» Фото: предоставленно пресс-службой АО «Силовые машины» Поделиться Поделиться





