Ещё двое задержаны за поджог машины медсестры на Ветеранов. Теперь известен мотив

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области 8 декабря, сотрудники уголовного розыска накануне в городе на Неве задержали двух мужчин в возрасте 46 и 54 лет. Полицейские уверены, что идея спалить «КИА Рио» 39-летней сотрудницы стационара принадлежит старшему. Он не отрицает.
«Злоумышленник решил организовать поджог из-за личной неприязни к женщине, у которой ранее произошел конфликт с его сожительницей», — рассказали в полицейском главке.
«Организатор. В содеянном раскаиваюсь, готов полностью возместить ущерб потерпевшей», — говорит под запись деловой мужчина.
ГУ МВД по Петербургу и области
По версии следствия, он действовал не сам, а через знакомого бизнесмена из Владивостока, подыскавшего исполнителя. Согласно материалам дела, 38-летнему жителю Петербурга заплатили 30 тысяч рублей за то, что в марте он облил бензином и поджёг «КИА Рио» на проспекте Ветеранов. Исполнителя нашли 11 ноября, позднее вышли на предполагаемого заказчика во Владивостоке.