Ещё двое задержаны за поджог машины медсестры на Ветеранов. Теперь известен мотив

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области 8 декабря, сотрудники уголовного розыска накануне в городе на Неве задержали двух мужчин в возрасте 46 и 54 лет. Полицейские уверены, что идея спалить «КИА Рио» 39-летней сотрудницы стационара принадлежит старшему. Он не отрицает.



«Злоумышленник решил организовать поджог из-за личной неприязни к женщине, у которой ранее произошел конфликт с его сожительницей», — рассказали в полицейском главке.



«Организатор. В содеянном раскаиваюсь, готов полностью возместить ущерб потерпевшей», — говорит под запись деловой мужчина.

