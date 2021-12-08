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Ещё двое задержаны за поджог машины медсестры на Ветеранов. Теперь известен мотив

Фигурантов уголовного дела об уничтожении автомобиля петербургской медсестры полицейские собирали в разных частях страны. Предполагаемого организатора взяли, пройдя по всей цепочке.

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Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области 8 декабря, сотрудники уголовного розыска накануне в городе на Неве задержали двух мужчин в возрасте 46 и 54 лет. Полицейские уверены, что идея спалить «КИА Рио» 39-летней сотрудницы стационара принадлежит старшему. Он не отрицает.

«Злоумышленник решил организовать поджог из-за личной неприязни к женщине, у которой ранее произошел конфликт с его сожительницей», — рассказали в полицейском главке.

«Организатор. В содеянном раскаиваюсь, готов полностью возместить ущерб потерпевшей», — говорит под запись деловой мужчина.

ГУ МВД по Петербургу и области

По версии следствия, он действовал не сам, а через знакомого бизнесмена из Владивостока, подыскавшего исполнителя. Согласно материалам дела, 38-летнему жителю Петербурга заплатили 30 тысяч рублей за то, что в марте он облил бензином и поджёг «КИА Рио» на проспекте Ветеранов. Исполнителя нашли 11 ноября, позднее вышли на предполагаемого заказчика во Владивостоке.

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Комментарии (5)

Урус-Баши
Интересная профессия - бизнесмен. Знаю такие професси, как рабочий, крестьянин, учёный (физик, биолух, даже химик итд), врач, учитель и многие другие. Все они очевидны и понятно, что делает каждый. Но бизнесмен - что-то особенное. Раньше были такие деятели, как спекулянт (купи-продай), маклер (продажа квартир), мошенник, цеховик и прочее. Это теперь всё объединено словом "бизнесмен"?. Даже слово коммерсант (продавец) понятно. Даже менеджер (манагер) привычно уже. А бизнесмен - что-то специфическое, непонятное по содержанию.
мухомор
в статье напутана связь
заказчик->организатор->исполнитель.
кто есть кто и кто где проживал.
у вас в одном абзаце житель Владивостока, как организатор, искал исполнителя. а в конце был задержан как заказчик.
Kezevo
Он не отрицает!! Признание как известно у нас царица доказательства. Особенно после вчерашнего фильма Дудя. Всем крокодилы на мочки ушей...
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