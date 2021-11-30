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Заказчика поджога машины петербургской медсестры нашли во Владивостоке

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Гендиректора строительной компании задержали во Владивостоке сотрудники петербургского уголовного розыска по делу о поджоге машины медсестры.

Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, 34-летнего бизнесмена, который руководит компанией на Дальнем Востоке, взяли по месту жительства во Владивостоке 26 ноября.

По версии следствия, в марте этого года он нашел исполнителя — 38-летнего жителя Петербурга, который облил бензином автомобиль «КИА Рио» у дома 171, корпус 5, по проспекту Ветеранов и поджег его. Автомобиль принадлежит 39-летней медсестре одного из петербургских стационаров.

Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение чужого имущества».

Исполнителя сотрудники полиции задержали еще 11 ноября. Он сознался и указал на заказчика.

По предварительной информации, у бизнесмена из Владивостока были личные счеты с медсестрой.

На данный момент он арестован.

Расследование дела продолжается.

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