В 2021 году 14 муниципальных депутатов Петербурга лишились мандатов

Из лишившихся мандата депутатов 10 — представители «Единой России», один — «Яблока», двое — самовыдвиженцы и один — беспартийный. Кроме того, 9 народных избранников получили предупреждения, а двоим до конца срока полномочий запрещено занимать должности в совете.



Всего в этом году губернатор направил представления о применении мер ответственности к 40 депутатам. Из них 21 — представители «Единой России», семеро — «Яблока», пятеро — партии «Справедливая Россия — За правду!», двое коммунистов и пятеро самовыдвиженцев и беспартийных.

