В 2021 году 14 муниципальных депутатов Петербурга лишились мандатов

Из лишившихся мандата депутатов 10 — представители «Единой России», один — «Яблока», двое — самовыдвиженцы и один — беспартийный. Кроме того, 9 народных избранников получили предупреждения, а двоим до конца срока полномочий запрещено занимать должности в совете.
Всего в этом году губернатор направил представления о применении мер ответственности к 40 депутатам. Из них 21 — представители «Единой России», семеро — «Яблока», пятеро — партии «Справедливая Россия — За правду!», двое коммунистов и пятеро самовыдвиженцев и беспартийных.
В общей сложности для дачи пояснений в комитет территориального развития были приглашены в этом году около 500 человек. Если по конкретному депутату остаются вопросы, комитет обращается к губернатору, который и принимает решение о проверке.
При этом Чапуров не смог ответить на вопрос «яблочника» Бориса Вишневского, который поинтересовался, по каким критериям и на основании каких нормативных актов нарушения в декларациях считаются существенными либо несущественными (а только существенные нарушения — это основание для лишения мандата). «Как происходит определение существенный — несущественный, я бы адресовал в администрацию губернатора», — ответил чиновник.