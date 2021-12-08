В Петербурге с СОБРом задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над падчерицей

41-летний житель поселка Сосново задержан полицией в Петербурге. Мужчину брали при силовой поддержке СОБР «Гранит». Он подозревается в сексуальном насилии над собственной падчерицей.



Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, на прошлой неделе в СК обратилась мать семилетней девочки. Она сообщила, что в период с 1 по 28 ноября неизвестный в дачном домике совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее ребенка. Было возбуждено уголовное дело, начался поиск подозреваемого.



В результате оперативно-разыскных действий «детского» отдела уголовного розыска 7 декабря на улице Плесецкой был задержан 41-летний отчим пострадавшей. При обыске у него изъяли нож, четыре мобильных телефона и блокнот. Мужчина помещен в изолятор временного содержания.