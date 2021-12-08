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Обыски прошли в одном из ОВД Москвы. Полицейского подозревают во взяточничестве

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В Москве в ночь на среду прошли следственные действия в здании ОВД по району Гольяново. Как пишет ТАСС 8 декабря со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД, это связано с тем, что одного из сотрудников подозревают во взяточничестве.

В ведомстве уточнили, что ранее в управление собственной безопасности московского главка полиции обратился мужчина, который рассказал, что некий гражданин предложил ему за деньги помочь избежать уголовной ответственности благодаря своим связям в полиции. Задержали злоумышленника при передаче взятки.

На причастность к преступлению проверяют одного из сотрудников ОМВД России по району Гольяново. По данным телеграм-канала Baza, речь идет о начальнике уголовного розыска, который за взятку в три миллиона рублей якобы пообещал не возбуждать уголовное дело по статье о подделке документов.

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Комментарии (4)

Otkating
Нельзя же так давить на власть, откуда столько зла?
Ты можешь без нее пропасть, остаться без бабла!
Народ! Твой пост тебе велит быть флагом чистоты!
Не трогай правящих элит, о них заботься ты!
Не злись и будь все время за, уйми свой пыл и гнев.
Но ведь тебе хоть ссы в глаза, народ страны РФ!
Мы поняли еще вчера — плохой у нас народ.
В отставку бы его пора, да сам он не уйдет.
Так прочно держится народ за все свои места,
Что добровольно не уйдет со своего поста.
Он эгоист и сумасброд, он хочет вечно жить.
Поганенький у нас народ, чего тут говорить.
SlawaPiter
Не может быть!!! Не может быть честных полицейских в насквозь прогнившей системе !!!
Evgraf
Один за всех?
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