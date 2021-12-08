Обыски прошли в одном из ОВД Москвы. Полицейского подозревают во взяточничестве

В Москве в ночь на среду прошли следственные действия в здании ОВД по району Гольяново. Как пишет ТАСС 8 декабря со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД, это связано с тем, что одного из сотрудников подозревают во взяточничестве.
В ведомстве уточнили, что ранее в управление собственной безопасности московского главка полиции обратился мужчина, который рассказал, что некий гражданин предложил ему за деньги помочь избежать уголовной ответственности благодаря своим связям в полиции. Задержали злоумышленника при передаче взятки.
На причастность к преступлению проверяют одного из сотрудников ОМВД России по району Гольяново. По данным телеграм-канала Baza, речь идет о начальнике уголовного розыска, который за взятку в три миллиона рублей якобы пообещал не возбуждать уголовное дело по статье о подделке документов.