Обыски прошли в одном из ОВД Москвы. Полицейского подозревают во взяточничестве

В Москве в ночь на среду прошли следственные действия в здании ОВД по району Гольяново. Как пишет ТАСС 8 декабря со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД, это связано с тем, что одного из сотрудников подозревают во взяточничестве.



В ведомстве уточнили, что ранее в управление собственной безопасности московского главка полиции обратился мужчина, который рассказал, что некий гражданин предложил ему за деньги помочь избежать уголовной ответственности благодаря своим связям в полиции. Задержали злоумышленника при передаче взятки.

