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Трубу на Ветеранов починили. Жителям вернули тепло

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В Кировском районе специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили ремонтные работы. Они заменили четыре метра ненадежного трубопровода на проспекте Ветеранов, 23.

«Система отопления переведена в штатный режим», — заявили в пресс-службе компании 8 декабря. Также там добавили, что при отсутствии горячей воды или теплоснабжения следует обращаться в управляющую компанию.

«Фонтанка» писала, что накануне около шести утра батареи остыли в домах в районе проспекта Ветеранов — на Дачном, улице Танкиста Хрустицкого, проспекте Маршала Жукова. Причиной стал прорыв трубы с горячей водой. Участок даже пришлось закрывать для движения автомобилей. Несколько припаркованных машин оказались в кипятке.

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Комментарии (3)

266840655
Сижу на холодной кухне, на танкиста Хрустицкого. В 2х комнатах отопление есть. 1 комнате и на кухне нет. Время 09:01
266086440
С нетерпением ждем прорыва следующих 4 метров.
А13579
Уезжал из дома в 7 утра, отопления и горячей воды не было.
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