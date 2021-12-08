Трубу на Ветеранов починили. Жителям вернули тепло

В Кировском районе специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили ремонтные работы. Они заменили четыре метра ненадежного трубопровода на проспекте Ветеранов, 23.



«Система отопления переведена в штатный режим», — заявили в пресс-службе компании 8 декабря. Также там добавили, что при отсутствии горячей воды или теплоснабжения следует обращаться в управляющую компанию.



«Фонтанка» писала, что накануне около шести утра батареи остыли в домах в районе проспекта Ветеранов — на Дачном, улице Танкиста Хрустицкого, проспекте Маршала Жукова. Причиной стал прорыв трубы с горячей водой. Участок даже пришлось закрывать для движения автомобилей. Несколько припаркованных машин оказались в кипятке.

