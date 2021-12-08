В Россию пришли 60-градусные морозы. Зима разошлась в Якутии

Суровая зима овладела не только Петербургом. В одном из российских «полюсов холода» уже фиксируют почти 60-градусные морозы.



Как заявил 8 декабря ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, утром в среду в якутском селе Делянкир температура воздуха опустилась до минус 59,5 градуса.



«Вот так влияет на климат глобальное потепление: помимо постепенного повышения средней температуры увеличивается и разброс экстремальных значений», — отметил специалист.



Село Делянкир расположено в Оймяконском улусе. Это одно из самых холодных мест на планете. Рекордные заморозки там были зафиксированы в январе 1973 года, когда температура опустилась до минус 65 градусов.

