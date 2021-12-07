Путин и Байден вспомнили о союзничестве США и России в годы Второй мировой и обсудили дипмиссии

Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену «обнулить» все накопившиеся ограничения на функционирование дипломатических миссий. Информация об этом появилась на сайте Кремля.



Такие действия, гласит сообщение от 7 декабря, могли бы послужить нормализации других аспектов двусторонних отношений.

Президенты России и США вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны и подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты. Само взаимодействие должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в реалиях современности.