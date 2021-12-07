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Путин и Байден вспомнили о союзничестве США и России в годы Второй мировой и обсудили дипмиссии

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Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену «обнулить» все накопившиеся ограничения на функционирование дипломатических миссий. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

Такие действия, гласит сообщение от 7 декабря, могли бы послужить нормализации других аспектов двусторонних отношений.

Президенты России и США вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны и подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты. Само взаимодействие должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в реалиях современности.

Главы государств выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности будут продолжать необходимые контакты.

Переговоры продлились два часа. Общение лидеров России и США проходило в закрытом режиме. Журналистам показали лишь приветствия президентов, далее встреча проходила тет-а-тет.«Фонтанка» писала, что формат телемоста при переговорах Байдена и Путина используется впервые. Глава России находился в своей резиденции в Сочи, а президент США — в Белом доме в Вашингтоне.

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Комментарии (19)

Xodok1
Прослезились небось...да и какое было сотрудничество? Гнали помощь из Америки в СССР а не на оборот....
Дядя Бо
Про войну повспоминали, а про Аляску?
Danik
Когда откроют консульство в Питере?
Что-то слабо в это верится!
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