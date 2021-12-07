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В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании и покушении на убийство

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В Москве задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании и покушении на убийство знакомой. Ранее сообщалось, что жертва преступника спасалась от него через окно четвертого этажа.

Как сообщили в столичном СКР 7 декабря, на данный момент с предполагаемым нарушителем проводят следственные действия.

Ранее «Фонтанка» писала, что в ночь на вторник преступник избил свою сожительницу и надругался над ней. Девушка покинула квартиру через окно четвертого этажа. Мужчина вооружился ножом и ранил жертву, после чего скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь, после чего пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Комментарии (6)

azul
Надеюсь - посадят и надолго.
i224
Значит любит.
Игoрь
Нарушитель - это тот, кто на красный дорогу перешел, а тот, кто лупит, насилует, выкидывает из окна и потом режет - преступник, зверь, палач, садист и еще куча подходящих слов, но точно не нарушитель.
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