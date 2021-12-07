FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -13
73.67р83.11р
ТЕМА ДНЯ

Обыски по делу Громова затронули других чиновников

Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Житель Москвы напал с ножом на изнасилованную девушку. Она спасалась через окно

1
Печать

Полиция ищет 37-летнего жителя Москвы, который уехал на чёрном «Мерседесе», бросив под окнами искалеченную подругу.

Как сообщает столичный Следственный комитет 7 декабря, мужчину ищут как подозреваемого в изнасиловании и покушении на убийство. По данным следствия, в ночь на вторник он избил и надругался над своей сожительницей. Спасаясь, девушка покинула квартиру через окно четвёртого этажа, преступник нагнал её, вооружившись ножом.

«Спустился вниз и причинил ей множественные ранения, после чего скрылся. Довести свои преступные действия до конца фигурант не смог, поскольку очевидцы вызвали скорую помощь, и девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщают в СК.

По данным телеграм-канала «112», пострадавшей 20 лет, её обидчик почти вдвое старше. Сообщается, что полиция ищет 37-летнего Руслана, зарегистрированного в Северной Осетии.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Владислав М
Интересно послушать версию мужчины. Думаю, там откроется множество интересных подробностей.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1