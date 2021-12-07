Житель Москвы напал с ножом на изнасилованную девушку. Она спасалась через окно

Полиция ищет 37-летнего жителя Москвы, который уехал на чёрном «Мерседесе», бросив под окнами искалеченную подругу.



Как сообщает столичный Следственный комитет 7 декабря, мужчину ищут как подозреваемого в изнасиловании и покушении на убийство. По данным следствия, в ночь на вторник он избил и надругался над своей сожительницей. Спасаясь, девушка покинула квартиру через окно четвёртого этажа, преступник нагнал её, вооружившись ножом.



«Спустился вниз и причинил ей множественные ранения, после чего скрылся. Довести свои преступные действия до конца фигурант не смог, поскольку очевидцы вызвали скорую помощь, и девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщают в СК.

