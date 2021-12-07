Комздрав: В Петербурге для спокойного Нового года надо вакцинировать еще 400 тысяч человек

Нынешние темпы вакцинации в Петербурге позволяют рассчитывать на то, что за ближайшие недели будут привиты еще 400 тысяч человек, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Этого может хватить для спокойных новогодних праздников.



«Я думаю, что те 20 дней, которые у нас остались (до Нового года), если мы будем вакцинировать тем темпом, который уже не раз демонстрировали, то потенциально могут получить вакцину еще 400 тысяч жителей города. Если мы достигнем этой величины, то новогодние праздники проведем совершенно спокойно, а ресурсов у нас достаточно, чтобы оказать помощь тем, кто заболеет», — сказал Лисовец 7 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».

