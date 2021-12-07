Петербургские больницы на фоне вакцинации начали наполняться больными коронавирусом

Как говорится в эпидемиологической справке от 7 декабря, в стационарах находятся 5 956 больных. Накануне их было 5 869 . За сутки госпитализировали с ковидом и пневмониями еще 244 петербуржца.



581 человек находится в реанимации, а 314 подключены к ИВЛ. 128 больных принял временный госпиталь в «Ленэкспо», а 390 — пансионат «Заря». 28 371 житель Петербурга лечится амбулаторно.

