FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -13
73.67р83.11р
ТЕМА ДНЯ

Обыски по делу Громова затронули других чиновников

Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Петербургские больницы на фоне вакцинации начали наполняться больными коронавирусом

Пошедшая было на спад волна коронавируса в Петербурге вновь начала набирать силу — число пациентов в ковидных больницах стало увеличиваться, следует из данных Смольного.

4
Печать

Как говорится в эпидемиологической справке от 7 декабря, в стационарах находятся 5 956 больных. Накануне их было 5 869. За сутки госпитализировали с ковидом и пневмониями еще 244 петербуржца.

581 человек находится в реанимации, а 314 подключены к ИВЛ. 128 больных принял временный госпиталь в «Ленэкспо», а 390 — пансионат «Заря». 28 371 житель Петербурга лечится амбулаторно.

За минувшие сутки, по данным Смольного, первично привиты 4 002 жителя. Закончил цикл еще 7 051. Всего с начала кампании в Петербурге полностью привиты 2,32 млн жителей. В запасе еще 698 тысяч доз.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

VKuser199962806
Тут главное уследить, что-бы Глинцбург не успел умотать на историческую Родину. А то оттуда не выдают преступников. Наверное уже пора ограничить ему передвижение.
262224921
Ой что вы что вы
ProstoZloy
" В запасе еще 698 тысяч доз."
Где ж мы их всех ... размещать-то будем?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1