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В Петербурге вакцинировали от коронавируса 66% взрослых жителей

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Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что Петербург движется к коллективному иммунитету от коронавируса благодаря вакцинации, и озвучил достигнутые параметры от целевого значения. Ранее в Минздраве ставили задачу привить 3,5 млн жителей города.

«80% взрослого населения должно быть вакцинировано. Первый компонент получили от целевого значения 76,5% жителей, и 66,5% прошли полный цикл вакцинации», — сказал Лисовец 7 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».

Чиновник при расчете коллективного иммунитета призвал ориентироваться только на показатель вакцинации. Число переболевших, конечно, в счет, но насколько сильнее иммунитет у того, кто болел пять месяцев назад, чем у того, кто болел месяц назад, выяснить сложно, а прививка дает более понятные параметры расчетов, без самообмана, отметил Лисовец.

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Комментарии (10)

Yelda
Благо этим холуйским лицемерам нужна просто цифра в 80%. Пусть лучше нарисуют её (и украдут кучу денег), нежели ввод новых ограничений. В моем кругу вакцинировалось менее 10% знакомых, не знакую как у вас..
266494128
Враньё властей не останавливается!
ДуремарСПб.
Враньё.Обычное воровское враньё.Гораздо меньше.
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