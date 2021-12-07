В Петербурге вакцинировали от коронавируса 66% взрослых жителей

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что Петербург движется к коллективному иммунитету от коронавируса благодаря вакцинации, и озвучил достигнутые параметры от целевого значения. Ранее в Минздраве ставили задачу привить 3,5 млн жителей города.



«80% взрослого населения должно быть вакцинировано. Первый компонент получили от целевого значения 76,5% жителей, и 66,5% прошли полный цикл вакцинации», — сказал Лисовец 7 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».



Чиновник при расчете коллективного иммунитета призвал ориентироваться только на показатель вакцинации. Число переболевших, конечно, в счет, но насколько сильнее иммунитет у того, кто болел пять месяцев назад, чем у того, кто болел месяц назад, выяснить сложно, а прививка дает более понятные параметры расчетов, без самообмана, отметил Лисовец.

