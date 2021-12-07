Власти Петербурга объяснили, почему перестала снижаться заболеваемость коронавирусом

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец предположил, что заболеваемость коронавирусом до января 2022 года снижаться не будет. Наступил самый благоприятный период для распространения инфекции.



Как рассказал Лисовец 7 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург», город на Неве в течение трех недель находится на плато по COVID-19. Число госпитализируемых практически замерло на одном уровне, а колебания происходят в пределах 5%. При этом число пациентов, которые болеют тяжело, всё-таки уменьшается. И если недавно ежедневно умирали более 80 человек в сутки, то за сегодня (данные будут опубликованы 8 декабря) зафиксировано всего 49 смертей.

