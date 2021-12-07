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Власти Петербурга объяснили, почему перестала снижаться заболеваемость коронавирусом

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Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец предположил, что заболеваемость коронавирусом до января 2022 года снижаться не будет. Наступил самый благоприятный период для распространения инфекции.

Как рассказал Лисовец 7 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург», город на Неве в течение трех недель находится на плато по COVID-19. Число госпитализируемых практически замерло на одном уровне, а колебания происходят в пределах 5%. При этом число пациентов, которые болеют тяжело, всё-таки уменьшается. И если недавно ежедневно умирали более 80 человек в сутки, то за сегодня (данные будут опубликованы 8 декабря) зафиксировано всего 49 смертей.

«Я не думаю, что мы в течение зимнего периода, когда воздушно-капельная инфекция распространяется наиболее активно, будем отмечать какое-то существенное снижение. До Нового года и в январе надо ориентироваться примерно на эти цифры. Я буду рад ошибиться», — сказал Дмитрий Лисовец.

Как писала «Фонтанка», петербургские больницы на фоне рекордов вакцинации, наоборот, начали наполняться больными коронавирусом.

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Комментарии (7)

kvinto
“ Наступил самый благоприятный период для распространения инфекции.” -вам не стыдно такое говорить! Все уже по сто раз вакцинировались или переболели и ограничили уже все что можно! А тут на тебе,наступило время... Соломку подкладывают что ли ...
Paul3390
По моему - они бредят. А в июне - тоже хорошие условия для ковида были? А в сентябре? Сколько можно всё на погоду списывать?
Sergik7
Фамилия Лисовец имеет украинское происхождение (на что указывает суффикс -ец) и восходит к прозвищу Лис, которое указывало либо на черту характера человека (хитрость).
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