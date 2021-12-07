Депутатов МО «Шувалово-Озерки» не пустили на слушания по бюджету. Дверь не смогла открыть даже полиция

Депутатов муниципального образования «Шувалово-Озерки» вечером 7 декабря не допустили на общественные слушания по бюджету МО на 2022 год. Безуспешные звонки в дверь и главе округа результата не принесли, народные избранники вызвали полицию. Об этом «Фонтанке» рассказал депутат этого муниципалитета Михаил Тихонов.
По словам Тихонова, он и его коллега Евгений Ененков прибыли на общественные слушания по проекту бюджета на следующий год, но дверь в муниципалитет оказалась закрыта. Звонки в дверь, а также секретарю совета депутатов и главе округа Константину Альхову остались без ответа.
Слушания проводились с трансляцией в паблике муниципалитета «ВКонтакте». На сайте МО указано, что в связи с распространением коронавируса очно на мероприятии будут присутствовать только «председательствующий и представители местной администрации МО «Шувалово-Озерки» (содокладчики)».
После приезда сотрудников полиции Тихонов написал заявление (есть в распоряжении редакции) с просьбой проверить нарушение Альховым своих должностных полномочий в части недопуска депутатов. Правоохранителям дверь в муниципалитете также никто не открыл.