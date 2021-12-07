Депутатов МО «Шувалово-Озерки» не пустили на слушания по бюджету. Дверь не смогла открыть даже полиция

Депутатов муниципального образования «Шувалово-Озерки» вечером 7 декабря не допустили на общественные слушания по бюджету МО на 2022 год. Безуспешные звонки в дверь и главе округа результата не принесли, народные избранники вызвали полицию. Об этом «Фонтанке» рассказал депутат этого муниципалитета Михаил Тихонов.



По словам Тихонова, он и его коллега Евгений Ененков прибыли на общественные слушания по проекту бюджета на следующий год, но дверь в муниципалитет оказалась закрыта. Звонки в дверь, а также секретарю совета депутатов и главе округа Константину Альхову остались без ответа.

