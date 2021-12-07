Ярославского школьника-анархиста, которого брали с ФСБ, отпустил суд

Юный житель Ярославской области, в котором следствие увидело вооружённого борца с системой, после громкого задержания вернётся домой. Суд отказался отправлять его в СИЗО, пишет РИА Новости.



7 декабря в Кировском районном суде Ярославля следствие просило заключить под стражу 16-летнего фигуранта. Юноше вменяют статьи о незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также изготовление взрывчатки. Обвинение ему не предъявлено.



Как сообщает Следственный комитет, подросток из села Каменка якобы самостоятельно изготовил взрывчатое вещество — триперекись ацетона — и хранил его дома, он же призывал к насилию над представителями власти в закрытых чатах мессенджера Telegram.

