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Ярославского школьника-анархиста, которого брали с ФСБ, отпустил суд

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Юный житель Ярославской области, в котором следствие увидело вооружённого борца с системой, после громкого задержания вернётся домой. Суд отказался отправлять его в СИЗО, пишет РИА Новости.

7 декабря в Кировском районном суде Ярославля следствие просило заключить под стражу 16-летнего фигуранта. Юноше вменяют статьи о незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также изготовление взрывчатки. Обвинение ему не предъявлено.

Как сообщает Следственный комитет, подросток из села Каменка якобы самостоятельно изготовил взрывчатое вещество — триперекись ацетона — и хранил его дома, он же призывал к насилию над представителями власти в закрытых чатах мессенджера Telegram.

«Преступная деятельность подростка была пресечена сотрудниками УФСБ России и УМВД России по Ярославской области. Взрывчатое вещество изъято», — говорится в сообщении ведомства.

Суд отпустил юношу, не избрав ему меру пресечения. Возможно, следствие обжалует это постановление или ограничится тем, что в рамках своих полномочий ограничит фигуранта подпиской о невыезде.

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Комментарии (11)

Wert
Вот и славно! Трам-пам-пам!
Kit.
Вообще, то, что отобрали кису у ребёнка - это правильно. Мерзкая игрушка, легко можно лишиться глаз и/или пальцев.
f0ntan
Разве анархия у нас запрещена? Как запрещены фашизм или терроризм. В разных городах есть улицы и проспекты анархистов Кропоткина и Бакунина. Берегут честь этих анархистов и в Питере, не переименовывая улицу Кропоткина на Петроградке и проспект Бакунина в районе Старо-Невского
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