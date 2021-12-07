В Москве и Ярославле силовики задержали подростков. Один якобы хотел напасть на школу, второй призывал к насилию над полицейскими

Двое подростков задержаны силовиками в Москве и Ярославской области, об этом 7 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ и источник в правоохранительных органах.



Так, в столице полиция «обезвредила» 18-летнего юношу рядом со зданием школы. В социальной сети он якобы писал, что хочет совершить теракт в учебном учреждении. При себе у него был пневматический пистолет, а также три газовых баллончика и три ножа.



В Ярославской области, в свою очередь, сотрудники ФСБ задержали 16-летнего подростка из села Каменка. Он якобы самостоятельно изготовил взрывчатое вещество — триперекись ацетона и хранил его дома. Также при обыске нашлись обрез охотничьего ружья и патроны. В Интернете житель Каменки призывал к насилию в отношении представителей власти, планировал резонансные акции. В отношении юноши возбуждены уголовные дела о незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатки. Следствие намерено ходатайствовать о взятии задержанного под стражу.

