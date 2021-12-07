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Задержан только что уволенный глава Калининского

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В Москве и Ярославле силовики задержали подростков. Один якобы хотел напасть на школу, второй призывал к насилию над полицейскими

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Двое подростков задержаны силовиками в Москве и Ярославской области, об этом 7 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ и источник в правоохранительных органах.

Так, в столице полиция «обезвредила» 18-летнего юношу рядом со зданием школы. В социальной сети он якобы писал, что хочет совершить теракт в учебном учреждении. При себе у него был пневматический пистолет, а также три газовых баллончика и три ножа.

В Ярославской области, в свою очередь, сотрудники ФСБ задержали 16-летнего подростка из села Каменка. Он якобы самостоятельно изготовил взрывчатое вещество — триперекись ацетона и хранил его дома. Также при обыске нашлись обрез охотничьего ружья и патроны. В Интернете житель Каменки призывал к насилию в отношении представителей власти, планировал резонансные акции. В отношении юноши возбуждены уголовные дела о незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатки. Следствие намерено ходатайствовать о взятии задержанного под стражу.

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Комментарии (5)

angel of death
с 1-го класса пора приучать детей к Статье 51 Конституции РФ
AndrewBarsik
Каждое общение с представителями власти подтверждает правильность идей В.И. Ленина, изложенных в бессмертном труде "государство и революция", согласно которым государство представляет из себя «отряды вооружённых людей», которые для своего содержания требуют налогообложения населения. Необходимость сбора налогов приводит к появлению чиновников и банкиров. Ленин иногда даже называет государство паразитом на теле общества.
User329
А могли бы на форумах родину прославлять, денежку зарабатывать.
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