Мурашко: За неделю заболеваемость коронавирусом в России снизилась почти на 11%

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что вторую неделю в стране сохраняется тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. Об этом 7 декабря информирует в Telegram-канале правительство РФ.



«Вторую неделю сохраняется тенденция к снижению одновременно болеющих граждан, находящихся под наблюдением медицинского персонала. Темп снижения составил почти 11% за неделю. И койки, которые на сегодняшний день уже освобождаются от пациентов, возвращаются к плановому оказанию медицинской помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями», — рассказал Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19.

