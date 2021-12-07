Мурашко: За неделю заболеваемость коронавирусом в России снизилась почти на 11%

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что вторую неделю в стране сохраняется тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. Об этом 7 декабря информирует в Telegram-канале правительство РФ.
«Вторую неделю сохраняется тенденция к снижению одновременно болеющих граждан, находящихся под наблюдением медицинского персонала. Темп снижения составил почти 11% за неделю. И койки, которые на сегодняшний день уже освобождаются от пациентов, возвращаются к плановому оказанию медицинской помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями», — рассказал Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19.
Также отмечается, что в России полностью вакцинировано от COVID-19 почти 65 млн человек — более 62% от численности взрослого населения. Среди граждан старше 60 лет привиты 61,7%, а вакцина для детей внесена в список жизненно важных препаратов.
Накануне Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет стартуют в начале 2022 года. Две фазы клинических испытаний уже прошла вакцина для подростков «Спутник М», первую дозу уже получили 400 москвичей от 12 до 17 лет.