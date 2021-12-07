Экс-декан факультета СПб ГУГА Волков выслушал третий приговор по делу о взятке

По материалам дела, декан заочного факультета Волков весной 2017 года вместе с ныне покойным коллегой создали организованную группу и предложили студенту Усику заплатить за поступление на заочку, минуя экзамены. Цена вопроса была озвучена — 70 тысяч рублей. Абитуриент перевел деньги на карту преподавателя цикловой комиссии. 1 ноября Усик без проблем был зачислен на первый курс СПб ГУГА, на бюджет. А Волков в конце ноября встретился с другим человеком из ОГ, с которым они поделили 70 тысяч.

Ленинский районный суд огласил приговор в отношении бывшего декана СПб ГУГА Геннадия Волкова, признанного виновным в получении взятки. Об этом 7 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Волков вину признал в полном объеме.



Ленинский районный суд применил 64-ю статью УК РФ (назначение более мягкого наказания) и приговорил Волкова к лишению свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года, с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на 1 год.



Ранее приговоры по аналогичным делам были выслушаны экс-деканом в Ленинском и Дзержинском судах.

