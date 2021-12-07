Упрямый банкомат и внимательные росгвардейцы помешали «менеджерам банка» получить 500 тыс. новгородской пенсионерки

Жительница Великого Новгорода на пороге 80-летия едва не потеряла накопления. Удача вмешалась в лице росгвардейцев, объяснивших пенсионерке опасность доверительных телефонных бесед с незнакомцами.



Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии 7 декабря, очередной жертвой мошенников едва не стала пожилая женщина из Старой Руссы. Она имела несчастье ответить на звонок якобы сотрудника службы безопасности банка, втянуться в разговор и выдать наличие денег на счету.



Послушавшись голоса в трубке, пенсионерка приехала в Великий Новгород, подошла к указанному банкомату и приготовилась переводить. Аппарат, похоже, заупрямился, женщина занервничала.

