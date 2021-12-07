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Упрямый банкомат и внимательные росгвардейцы помешали «менеджерам банка» получить 500 тыс. новгородской пенсионерки

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Жительница Великого Новгорода на пороге 80-летия едва не потеряла накопления. Удача вмешалась в лице росгвардейцев, объяснивших пенсионерке опасность доверительных телефонных бесед с незнакомцами.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии 7 декабря, очередной жертвой мошенников едва не стала пожилая женщина из Старой Руссы. Она имела несчастье ответить на звонок якобы сотрудника службы безопасности банка, втянуться в разговор и выдать наличие денег на счету.

Послушавшись голоса в трубке, пенсионерка приехала в Великий Новгород, подошла к указанному банкомату и приготовилась переводить. Аппарат, похоже, заупрямился, женщина занервничала.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, который патрулировал территорию, заметил и не проехал мимо. Пенсионерке рассказали о способах телефонного мошенничества и заверили, что 488 тысяч рублей будут в полной безопасности на её счёте и спасать их от неведомых хакеров не нужно.

«Женщина была передана сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Звонки «менеджеров банка», вещающих о попытке снятия средств и необходимости срочно перевести деньги на более безопасный счёт, стали не менее традиционной схемой, чем легенда об угодивших в ДТП внуках, которых необходимо откупать от уголовного преследования. Спектакль по второму сценарию едва не стоил петербургской пенсионерке 800 тысяч рублей, деньги спасла бдительность курьера.

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Комментарии (3)

angel of death
пора по гвардейцу у каждого банкомата поставить - для правопорядка (банки будут благодарны за целостность оборудования) и для пресечения преступлений - т.к. люди, которые идут с пачкой денег к банкомату и при этом треплются по телефону - уже должны настораживать...
Kruger
Ща, отпустят, у нее такие деньжищи на счете лежат.
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"«Женщина была передана сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело»,"
отпустите баушку домой.
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