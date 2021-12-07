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В Польше заявили, что выходцы из Чечни вместе с мигрантами пытались прорваться через границу

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Граждане России оказались среди мигрантов, которые пытались нелегально попасть в Польшу с территории Белоруссии. Об этом 7 декабря заявила представитель польской Пограничной стражи Анна Михальская.

По ее словам, накануне произошли две попытки пересечения границы группами из нескольких десятков человек на участке в Черемхе. «30 человек проникли на территорию Польши при помощи белорусских служб. Эти люди задержаны у границы, доведены до линии границы и получили информацию о необходимости покинуть территорию Польши», — цитирует слова Михальской РИА Новости.

По ее словам, в основном это были граждане Ирака, но среди них оказались и россияне, являющиеся выходцами из Чечни. «Мы уже раньше задерживали выходцев из Чечни», — добавила она.

Всего с начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии.

Ранее, в середине ноября, прокуратура Польши обвинила двух выходцев из Чечни и одного гражданина Украины в пособничестве миграционному кризису. Все трое обвиняются в «организации за вознаграждение незаконной перевозки лиц, прибывающих из стран Ближнего Востока, в ФРГ, в том числе через территорию Польши». Троице грозит до восьми лет лишения свободы.

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Комментарии (8)

angel of death
щас опять начнут лапшу на уши вешать: "этонемы, настамнет и сначаладокажите"....
hedgehog_
мож то чеченские геи, которых нет, к своим хотят?
ahma
Пехотинцы.........кого надо.
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