Греф заявил, что запрет конвертации рубля «невозможен»

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что запретить конвертацию рубля невозможно. Об этом 7 декабря пишет РБК.



Греф прокомментировал появившуюся ранее в западных СМИ информацию о том, что США и ЕС рассматривают введение против России санкций, которые ограничат свободный обмен рубля на иностранные валюты.



«Это просто небылица какая-то. Чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить... Журналистам из Bloomberg иногда нужно выходить на божий свет, потому что, видимо, они пересидели в офисе, если они такие прогнозы делают», — подчеркнул Греф.

