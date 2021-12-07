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Греф заявил, что запрет конвертации рубля «невозможен»

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что запретить конвертацию рубля невозможно. Об этом 7 декабря пишет РБК.

Греф прокомментировал появившуюся ранее в западных СМИ информацию о том, что США и ЕС рассматривают введение против России санкций, которые ограничат свободный обмен рубля на иностранные валюты.

«Это просто небылица какая-то. Чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить... Журналистам из Bloomberg иногда нужно выходить на божий свет, потому что, видимо, они пересидели в офисе, если они такие прогнозы делают», — подчеркнул Греф.

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Комментарии (1)

karbofos
Про конституцию тоже гарант говорил, что изменить невозможно.
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