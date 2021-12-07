«Помял и не заметил». Снеговоз мимоходом зацепил легковушку перед Боровым мостом в Петербурге

Легковая машина стала жертвой снеговоза на повороте с набережной Обводного канала на Боровой мост. Об этом 7 декабря рассказал в соцсетях очевидец.



«Водитель снеговоза при повороте с набережной Обводного канала со средней полосы на Боровой мост срезал угол и помял легковую, даже не заметив», — написал он в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».