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«Помял и не заметил». Снеговоз мимоходом зацепил легковушку перед Боровым мостом в Петербурге

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Легковая машина стала жертвой снеговоза на повороте с набережной Обводного канала на Боровой мост. Об этом 7 декабря рассказал в соцсетях очевидец.

«Водитель снеговоза при повороте с набережной Обводного канала со средней полосы на Боровой мост срезал угол и помял легковую, даже не заметив», — написал он в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

В субботу похожая беда произошла с легковым автомобилем в Пушкине. Грузовик-снегоуборщик поймал его отвалом и протащил за собой несколько метров.

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Комментарии (1)

мухомор
у него оплата за ходки.
тут и так эти красные лампочки всё время мешают бабло рубить без перепева.
некогда ему за габаритами смотреть.
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