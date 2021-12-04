Сугробы убрали, принялись за машины. Снегоуборщик утащил поворачивавший к переезду в Пушкине автомобиль

Грузовик, возвращавшийся с уборки снега в Пушкине, сэкономил бензин легковому автомобилю, протащив его несколько метров отвалом.
Камера, установленная возле перекрёстка Железнодорожной и Новодеревенской улиц, на здании у Привокзальной площади в Пушкине, зафиксировала ДТП, которое произошло 4 декабря в 13:15.
Снегоуборщик, который поворачивал вторым рядом направо к железнодорожному переезду, отвалом поймал автомобиль, двигавшийся в крайнем правом ряду. Причем водитель техники не сразу осознал, что потяжелела его ноша. Однако остановился за метр от переезда.
По предварительной информации, никто не пострадал. К трем часам дня движение в районе перекрестка осуществляется в нормальном режиме.