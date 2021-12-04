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Сугробы убрали, принялись за машины. Снегоуборщик утащил поворачивавший к переезду в Пушкине автомобиль

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Грузовик, возвращавшийся с уборки снега в Пушкине, сэкономил бензин легковому автомобилю, протащив его несколько метров отвалом.

Камера, установленная возле перекрёстка Железнодорожной и Новодеревенской улиц, на здании у Привокзальной площади в Пушкине, зафиксировала ДТП, которое произошло 4 декабря в 13:15.

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Снегоуборщик, который поворачивал вторым рядом направо к железнодорожному переезду, отвалом поймал автомобиль, двигавшийся в крайнем правом ряду. Причем водитель техники не сразу осознал, что потяжелела его ноша. Однако остановился за метр от переезда.

По предварительной информации, никто не пострадал. К трем часам дня движение в районе перекрестка осуществляется в нормальном режиме.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

AlBerkut
Да, интересно, а водила снегоуборки где права купил? Или подарили?
Хотя есть и третий вариант, насос@л😂
Не, всё понимаю, все иногда нарушают, но главное нарушая никому не мешать, не создавать ни помех, ни препятствий другим и в безопасности манёвр убедиться.
А тут прям классическая иллюстрация анекдота про плохое зрение носорога и не его проблемы...

ЗЫ: для тех, кто не слышал.
У носорога очень плохое зрение, но учитывая его массу это не его проблемы.
Alex112
легковушка даже не в "мертвой зоне" была, её должен был видеть водитель снегоуборщика в лобовое стекло.
Ruth D. Armstead
Клоун на легковой. Поделом
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