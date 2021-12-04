Сугробы убрали, принялись за машины. Снегоуборщик утащил поворачивавший к переезду в Пушкине автомобиль

Да, интересно, а водила снегоуборки где права купил? Или подарили?

Хотя есть и третий вариант, насос@л😂

Не, всё понимаю, все иногда нарушают, но главное нарушая никому не мешать, не создавать ни помех, ни препятствий другим и в безопасности манёвр убедиться.

А тут прям классическая иллюстрация анекдота про плохое зрение носорога и не его проблемы...



ЗЫ: для тех, кто не слышал.

У носорога очень плохое зрение, но учитывая его массу это не его проблемы.