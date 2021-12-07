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Сосед-герой, спасший двоих при пожаре в Петербурге, вытащил на улицу также девочку, кота и собаку

Герой воскресенья петербуржец Николай Огнев, спасший при пожаре на Смоленской улице двоих, не ограничился этим добрым делом. Подробности сообщает 7 декабря ГУ МЧС по Петербургу.

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Тем утром Николай Огнев гулял с собакой. Возвращаясь домой, он заметил дым из окон и услышал крики о помощи. Оставив питомца внизу, он побежал в горящую квартиру. Мужчина открыл дверь и увидел пенсионера, который тут же потерял сознание. Сосед оттащил его в безопасное место, вернулся и спас еще одного мужчину.

Огнев предполагал, что внутри могут находиться еще люди, так как у квартиры была нехорошая слава, там часто собирались асоциальные граждане. Мужчина снова вошел в жилище, но тут случилось обрушение конструкций, которые отрезали ему путь к выходу. К счастью, в это время подоспели пожарные.

Спасенные Огневым были госпитализированы с отравлением угарным газом, сам же он от медпомощи отказался и продолжил помогать эвакуировать жильцов дома.

«Спустившись на этаж ниже, смельчак вывел из квартиры кота и собаку, затем он побежал на четвертый этаж, где увидел девочку, стоящую в дверном проеме. Она была напугана происходящим и отказывалась покинуть помещение, где клубился дым. Недолго думая, Николай решил схитрить — предложив ей погладить только что спасенного кота, и когда малышка согласилась, он взял ее на руки», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Всего во время тушения пожара из дома были эвакуированы семнадцать человек, трое из них дети, а также собака и два кота. Без жертв, напомним, не обошлось — в выгоревшей квартире при разборе мебели и конструкций спасатели нашли труп мужчины.

«В настоящее время решается вопрос о поощрении Николая за его отважный поступок. А вот что послужило причиной пожара, предстоит выяснить дознавателям», — заявили в экстренном ведомстве.

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Комментарии (4)

aprahka
Огнев молодец.И фамилия такая огненная.Как Прометей для людей старался.👍
angel of death
вот они - настоящие герои... а не эти жабы, которые в креслах сидях и штаны протирают в госдуре...
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