Сосед-герой, спасший двоих при пожаре в Петербурге, вытащил на улицу также девочку, кота и собаку

Огнев предполагал, что внутри могут находиться еще люди, так как у квартиры была нехорошая слава, там часто собирались асоциальные граждане. Мужчина снова вошел в жилище, но тут случилось обрушение конструкций, которые отрезали ему путь к выходу. К счастью, в это время подоспели пожарные.

Тем утром Николай Огнев гулял с собакой. Возвращаясь домой, он заметил дым из окон и услышал крики о помощи. Оставив питомца внизу, он побежал в горящую квартиру. Мужчина открыл дверь и увидел пенсионера, который тут же потерял сознание. Сосед оттащил его в безопасное место, вернулся и спас еще одного мужчину.

Спасенные Огневым были госпитализированы с отравлением угарным газом, сам же он от медпомощи отказался и продолжил помогать эвакуировать жильцов дома.



«Спустившись на этаж ниже, смельчак вывел из квартиры кота и собаку, затем он побежал на четвертый этаж, где увидел девочку, стоящую в дверном проеме. Она была напугана происходящим и отказывалась покинуть помещение, где клубился дым. Недолго думая, Николай решил схитрить — предложив ей погладить только что спасенного кота, и когда малышка согласилась, он взял ее на руки», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.



Всего во время тушения пожара из дома были эвакуированы семнадцать человек, трое из них дети, а также собака и два кота. Без жертв, напомним, не обошлось — в выгоревшей квартире при разборе мебели и конструкций спасатели нашли труп мужчины.



«В настоящее время решается вопрос о поощрении Николая за его отважный поступок. А вот что послужило причиной пожара, предстоит выяснить дознавателям», — заявили в экстренном ведомстве.

