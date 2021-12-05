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Сосед-герой спас двоих из горящей захламленной квартиры на Смоленской

Стали известны подробности пожара на Смоленской улице в Петербурге. Как оказалось, один из жителей дома рискнул своей жизнью ради спасения людей из огня.

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Как выяснила «Фонтанка» 5 декабря, мужчина живет в соседней парадной и увидел дым, возвращаясь с прогулки с собакой. На стук в дверь ему открыл мужчина и упал без чувств. Сосед вытащил его на лестницу. Второй спасенный из квартиры был без сознания.

Автор: Марина Царева

После этого мужчина пошел в квартиру в третий раз, но оказался отрезанным огнем от выхода и спасать пришлось уже его самого. Он не пострадал, а соседей увезла скорая.

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В квартире, в ходе разбора обгоревших конструкций, нашли погибшего. Жилье было сильно захламлено.

В пресс-службе городского управления МЧС уточнили, что в двухкомнатной квартире площадью 60 кв. метров на Смоленской, 1 горит обстановка на площади 30 кв. метров.

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Комментарии (13)

VF812
Хорошо, что его самого вытащили вовремя.
Ганс-Дитрих Геншер
ну то есть не постучал бы - тот и не открыл бы?
Vasya11
"а почему таких людей не привлекают во власть?"©.
________________
Потому и не привлекают, что хорошими делами прославиться нельзя.

Да, и термины [привлечь] с [пригласить] отличимы друг от друга.
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