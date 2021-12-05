Сосед-герой спас двоих из горящей захламленной квартиры на Смоленской

Как выяснила «Фонтанка» 5 декабря, мужчина живет в соседней парадной и увидел дым, возвращаясь с прогулки с собакой. На стук в дверь ему открыл мужчина и упал без чувств. Сосед вытащил его на лестницу. Второй спасенный из квартиры был без сознания.
Автор: Марина Царева
После этого мужчина пошел в квартиру в третий раз, но оказался отрезанным огнем от выхода и спасать пришлось уже его самого. Он не пострадал, а соседей увезла скорая.
В квартире, в ходе разбора обгоревших конструкций, нашли погибшего. Жилье было сильно захламлено.
В пресс-службе городского управления МЧС уточнили, что в двухкомнатной квартире площадью 60 кв. метров на Смоленской, 1 горит обстановка на площади 30 кв. метров.