Греция дает европейские сертификаты привитым «Спутником V» после ревакцинации одобренными в ЕС препаратами

Минздрав Греции утвердил правила вакцинации, которые позволяют делать россиянам ревакцинацию одобренными в ЕС препаратами после получения двух доз «Спутника V». Об этом 6 декабря пишет TourDom.ru со ссылкой на официальные данные греческих медицинских властей.



«Для этого нужно обратиться в Центр обслуживания граждан (КЕП) (аналог российских МФЦ – прим.ред.), предъявив сертификат о предыдущей вакцинации. В нем должны быть указаны фамилия и имя, дата рождения, тип, состав и производитель вакцины, количество полученных доз препарата и даты прививок. После бустерного укола будет выдан сертификат с действующим в государствах ЕС QR-кодом», – сообщает профильное издание.

