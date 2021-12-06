Замглавы УМВД по Самаре предъявили обвинение в получении взяток от ОПГ

СК предъявил заместителю начальника УМВД РФ по Самаре обвинение в окончательной редакции по статье о получении взятки в особо крупном размере. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в марте 2011 года обвиняемый, занимавший должность замначальника оперативно-разыскной части, в одном из ресторанов города встретился с представителями ОПГ «Законовские». За взятку в 150 тысяч рублей и «Ниву» он обещал не препятствовать подконтрольному преступникам бизнесу и закрывать глаза на нарушение закона со стороны членов сообщества. Первую часть денег и машину он получил тогда же.
С апреля 2011-го по август 2017 года правоохранитель продвигался по служебной лестнице и дорос до замглавы самарского УМВД, при этом контактов с ОПГ не прекратил. В течение этого времени он систематически получал от преступников взятки в размере от 150 до 400 тысяч рублей за «способствование в силу своего должностного положения совершению незаконных действий в отношении участников ОПГ «Законовские» со стороны подчиненных ему лиц». Таким образом ему удалось «заработать» более 22 млн рублей.
Расследование дела на данный момент завершено. Обвиняемый и его адвокат преступили к ознакомлению с материалами. Правоохранителю грозит до 15 лет лишения свободы.