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Замглавы УМВД по Самаре предъявили обвинение в получении взяток от ОПГ

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СК предъявил заместителю начальника УМВД РФ по Самаре обвинение в окончательной редакции по статье о получении взятки в особо крупном размере. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в марте 2011 года обвиняемый, занимавший должность замначальника оперативно-разыскной части, в одном из ресторанов города встретился с представителями ОПГ «Законовские». За взятку в 150 тысяч рублей и «Ниву» он обещал не препятствовать подконтрольному преступникам бизнесу и закрывать глаза на нарушение закона со стороны членов сообщества. Первую часть денег и машину он получил тогда же.

С апреля 2011-го по август 2017 года правоохранитель продвигался по служебной лестнице и дорос до замглавы самарского УМВД, при этом контактов с ОПГ не прекратил. В течение этого времени он систематически получал от преступников взятки в размере от 150 до 400 тысяч рублей за «способствование в силу своего должностного положения совершению незаконных действий в отношении участников ОПГ «Законовские» со стороны подчиненных ему лиц». Таким образом ему удалось «заработать» более 22 млн рублей.

Расследование дела на данный момент завершено. Обвиняемый и его адвокат преступили к ознакомлению с материалами. Правоохранителю грозит до 15 лет лишения свободы.

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Комментарии (3)

VKuser561851484
Разыскной/розыскной. В современном русском языке правильным считается вариант «разыскной», через А, хотя именно его многие считают неграмотным. Все потому, что раньше верным считался вариант написания этого слова через О: розыскной. Это прилагательное было своеобразным исключением, потому что согласно правилам приставки раз-/рас- пишутся, если находятся в безударной позиции, а роз-/рос- — если в ударной (розданный). При этом в нормативных словарях долгое время фиксировался именно вариант с О: розыскной. Позже это слово просто привели в соответствие с общим правилом.
Щуплый Шульц
оперативно-рАзыскной - мои глаза кровоточит!
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