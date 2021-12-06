Замглавы УМВД по Самаре предъявили обвинение в получении взяток от ОПГ

СК предъявил заместителю начальника УМВД РФ по Самаре обвинение в окончательной редакции по статье о получении взятки в особо крупном размере. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, в марте 2011 года обвиняемый, занимавший должность замначальника оперативно-разыскной части, в одном из ресторанов города встретился с представителями ОПГ «Законовские». За взятку в 150 тысяч рублей и «Ниву» он обещал не препятствовать подконтрольному преступникам бизнесу и закрывать глаза на нарушение закона со стороны членов сообщества. Первую часть денег и машину он получил тогда же.

