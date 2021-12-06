166 миллионов для 826 человек. Рабочие завода «Пелла» в Ленобласти получили зарплату, которую ждали с августа

Работники судостроительного предприятия «Интро-Пелла» в Ленобласти получили зарплату, которую ждали с августа. Для 826 человек она составила в целом более 166,4 миллиона рублей, сообщает 6 декабря пресс-служба администрации региона.



«Это выплаты с августа по октябрь, а также аванс за ноябрь. Вопрос удалось решить благодаря совместной работе комитета по труду и занятости населения Ленобласти, областной Госинспекции труда и прокуратуры региона», — уточнили в администрации.



Об истории с зарплатой «Фонтанка» писала в ноябре. «Как жить, не знаем. Ну ладно месяц. Ну два. Но у многих же ипотеки. А как продукты покупать, что есть и как одевать детей? Нас кормят завтраками, говорят, подрядчик какой-то не платит, но обязательно заплатит. Прокуратура приезжала, но толку нет», — рассказывал 47news один из рабочих.

