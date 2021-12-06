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166 миллионов для 826 человек. Рабочие завода «Пелла» в Ленобласти получили зарплату, которую ждали с августа

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Работники судостроительного предприятия «Интро-Пелла» в Ленобласти получили зарплату, которую ждали с августа. Для 826 человек она составила в целом более 166,4 миллиона рублей, сообщает 6 декабря пресс-служба администрации региона.

«Это выплаты с августа по октябрь, а также аванс за ноябрь. Вопрос удалось решить благодаря совместной работе комитета по труду и занятости населения Ленобласти, областной Госинспекции труда и прокуратуры региона», — уточнили в администрации.

Об истории с зарплатой «Фонтанка» писала в ноябре. «Как жить, не знаем. Ну ладно месяц. Ну два. Но у многих же ипотеки. А как продукты покупать, что есть и как одевать детей? Нас кормят завтраками, говорят, подрядчик какой-то не платит, но обязательно заплатит. Прокуратура приезжала, но толку нет», — рассказывал 47news один из рабочих.

«Интро-Пелла» — подразделение судостроительного завода «Пелла», которое отвечает за строительство и передачу судов заказчикам. Проблемы с зарплатой уже были на заводе в начале 2020 года, долги составляли 80 миллионов рублей.

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Комментарии (2)

Hans-Christian
Зачем они работали-то всё это время? По ТК РФ абсолютно законно через какое-то время можно не выходить на работу (и сразу свободное время появится, чтобы в Трудовую инспекцию жаловаться).
Денеб
Обещанного три года ждут..... Рабы...... Сверху донизу........
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