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На заводе «Пелла» в Ленобласти более восьмисот рабочих ждут зарплаты с августа

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Руководство судостроительного предприятия «Интро-Пелла» в Отрадном в Ленобласти задолжало сотрудникам более 140 миллионов рублей. Зарплату не выплатили 826 подчиненным.

Как сообщает 47news 26 ноября, такая сумма накопилась за август, сентябрь и ноябрь. Туда же входят отпускные и расчет уволившимся.

«Как жить, не знаем. Ну ладно месяц. Ну два. Но у многих же ипотеки. А как продукты покупать, что есть и как одевать детей? Нас кормят завтраками, говорят, подрядчик какой-то не платит, но обязательно заплатит. Прокуратура приезжала, но толку нет», — рассказал один из рабочих.

Трудовая инспекция по Ленобласти выдала руководству завода предписание, согласно которому задолженность по зарплате должна быть погашена до 9 ноября, 30 ноября ситуацию обсудят на межведомственной комиссии.

«Интро-Пелла» — подразделение судостроительного завода «Пелла», которое отвечает за строительство и передачу судов заказчикам. Проблемы с зарплатой уже были на заводе в начале 2020 года, долги составляли 80 миллионов рублей.

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Комментарии (5)

266410437
Ааа, это там где в марте у причала судно утопили.....Все понятно......
А ведь работают фактически по государственным контрактам....
266753664
3дравствуйте. Очень необходима сейчас помощь. Просто не справляюсь с ситуацией сама. Ищу уже любую работу, но пока ничего не находится. Согласна на все подработки онлайн ( на данный момент я могу работать только из дома- у меня проблемы с коленями) , но зашла в тупик. Дома есть совсем нечего. От голода почти теряю со3нание.
Умоляю, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Я вам все верну 100%! как. только найду работу. Если укажете свои данные при переводе.
Номер моей карты: 4890 4947 5276 1270 Заранее большое человеческое спасибо.
266410437
Уже и узбеки на стройках научены - нет зарплаты - нет работы дальше.
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