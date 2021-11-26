На заводе «Пелла» в Ленобласти более восьмисот рабочих ждут зарплаты с августа

Руководство судостроительного предприятия «Интро-Пелла» в Отрадном в Ленобласти задолжало сотрудникам более 140 миллионов рублей. Зарплату не выплатили 826 подчиненным.



Как сообщает 47news 26 ноября, такая сумма накопилась за август, сентябрь и ноябрь. Туда же входят отпускные и расчет уволившимся.



«Как жить, не знаем. Ну ладно месяц. Ну два. Но у многих же ипотеки. А как продукты покупать, что есть и как одевать детей? Нас кормят завтраками, говорят, подрядчик какой-то не платит, но обязательно заплатит. Прокуратура приезжала, но толку нет», — рассказал один из рабочих.

