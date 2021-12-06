«Здесь благодать Божия». Патриарх Кирилл считает, что верующие могут не опасаться заболеть COVID-19 в храме

Вероятность заболеть COVID-19 в храме ниже из-за ограничительных мер и «божией благодати». Об этом 6 декабря заявил патриарх Кирилл на литургии в храме Христа Спасителя в Москве по случаю Дня памяти Александра Невского.



«Сожалею лишь о том, что обстоятельства, связанные с пандемией, сокращают количество верующих, посещающих храмы. Это понятно: кто-то опасается заболеть, хотя, конечно, меньше всего нужно опасаться заболеть в храме. Во-первых, здесь благодать Божия; во-вторых, соблюдается определенный порядок, чтобы люди не входили в очень тесное соприкосновение и чтобы храм не был местом распространения инфекции», — цитирует его пресс-служба РПЦ.

