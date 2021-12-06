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«Здесь благодать Божия». Патриарх Кирилл считает, что верующие могут не опасаться заболеть COVID-19 в храме

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Вероятность заболеть COVID-19 в храме ниже из-за ограничительных мер и «божией благодати». Об этом 6 декабря заявил патриарх Кирилл на литургии в храме Христа Спасителя в Москве по случаю Дня памяти Александра Невского.

«Сожалею лишь о том, что обстоятельства, связанные с пандемией, сокращают количество верующих, посещающих храмы. Это понятно: кто-то опасается заболеть, хотя, конечно, меньше всего нужно опасаться заболеть в храме. Во-первых, здесь благодать Божия; во-вторых, соблюдается определенный порядок, чтобы люди не входили в очень тесное соприкосновение и чтобы храм не был местом распространения инфекции», — цитирует его пресс-служба РПЦ.

Ранее председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что люди, распространяющие фейки о коронавирусе и вакцинации, должны понести соответствующее наказание.

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Комментарии (45)

Аппаратчик мокрой классификации
Эээ! А что, благодать от колокольного звона в 6 утра на полрайона, она что, какая-то неправильная?
firma
Это про божью росу?
Dim22
Больше идиотов помрет, легче жить будет
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