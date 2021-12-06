На Октябрьской набережной локализовали пожар с повышенным номером на бывшей фабрике

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, возгорание локализовано на площади в 150 квадратных метров в два часа дня. Обгорел чердак административного здания на Октябрьской набережной, 54, с огнём боролись около часа.



Ранг пожара понижен с номера 1-Бис, пожарные продолжают проливать тлеющие очаги.



На Октябрьской набережной, 54, располагалась бумажная фабрика братьев Варгуниных. Комплекс строился в XIX веке. К 2017 году предполагалось снести все старые корпуса, кроме пяти объектов-памятников, и возвести на участке ЖК, но реализация проекта забуксовала.

