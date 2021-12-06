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На Октябрьской набережной локализовали пожар с повышенным номером на бывшей фабрике

Пожарные остановили распространение огня на территории бывшей фабрики «Бумага» в Невском районе Петербурга 6 декабря.

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Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, возгорание локализовано на площади в 150 квадратных метров в два часа дня. Обгорел чердак административного здания на Октябрьской набережной, 54, с огнём боролись около часа.

Ранг пожара понижен с номера 1-Бис, пожарные продолжают проливать тлеющие очаги.

На Октябрьской набережной, 54, располагалась бумажная фабрика братьев Варгуниных. Комплекс строился в XIX веке. К 2017 году предполагалось снести все старые корпуса, кроме пяти объектов-памятников, и возвести на участке ЖК, но реализация проекта забуксовала.

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Комментарии (2)

265049809
Да уж скорее бы с этой клоакой покончили. Там государство в государстве.
pride
Ну сейчас то пробуксовки не будет! Вмиг все снесут.
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