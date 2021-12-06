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На территории бывшей фабрики «Бумаги» тушат пожар на площади в 150 квадратных метров

Пожарные расчёты стягивают в Невский район Петербурга, где загорелось здание на бывшей фабричной территории. Огонь охватил триста квадратных метров.

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Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Октябрьской набережной, 54, поступил на пульт дежурного немногим позже половины первого часа дня 6 декабря. После приезда на место первых пожарно-спасательных подразделений ранг пожара повысили до номера 1-Бис — первого из пяти номеров сложности.

«В административном здании происходит горение в чердачном помещении на площади 150 кв. м. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

К тушению привлечены 6 расчётов и 30 сотрудников.

На Октябрьской набережной, 54, располагалась бумажная фабрика братьев Варгуниных. Комплекс строился в XIX веке.

В 2012 году «Деловой Петербург» писал, что имущественный комплекс приобрела компания «БФА-Девелопмент». Производство территории не действовало, предполагалось снести все старые корпуса, за исключением пяти объектов, имеющих статус памятников регионального значения. Здания-памятники планировали приспособить под коммерческие функции, а на участке к 2017 году построить ЖК с полумиллионом квадратных метров недвижимости.

Судя по картам, в двухэтажном доме № 54 А находится офис торгово-сервисной фирмы, сервисный центр и шиномонтажная мастерская. Рядом — хозяйственные и производственные здания.

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Комментарии (1)

260843741
Что там у нас еще на Октябрьской набережной не сожгли? Невскую мануфактуру спалили, теперь новый адрес, по соседству.
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