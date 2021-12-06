На территории бывшей фабрики «Бумаги» тушат пожар на площади в 150 квадратных метров

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Октябрьской набережной, 54, поступил на пульт дежурного немногим позже половины первого часа дня 6 декабря. После приезда на место первых пожарно-спасательных подразделений ранг пожара повысили до номера 1-Бис — первого из пяти номеров сложности.
«В административном здании происходит горение в чердачном помещении на площади 150 кв. м. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.
К тушению привлечены 6 расчётов и 30 сотрудников.
На Октябрьской набережной, 54, располагалась бумажная фабрика братьев Варгуниных. Комплекс строился в XIX веке.
В 2012 году «Деловой Петербург» писал, что имущественный комплекс приобрела компания «БФА-Девелопмент». Производство территории не действовало, предполагалось снести все старые корпуса, за исключением пяти объектов, имеющих статус памятников регионального значения. Здания-памятники планировали приспособить под коммерческие функции, а на участке к 2017 году построить ЖК с полумиллионом квадратных метров недвижимости.
Судя по картам, в двухэтажном доме