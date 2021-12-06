На территории бывшей фабрики «Бумаги» тушат пожар на площади в 150 квадратных метров

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Октябрьской набережной, 54, поступил на пульт дежурного немногим позже половины первого часа дня 6 декабря. После приезда на место первых пожарно-спасательных подразделений ранг пожара повысили до номера 1-Бис — первого из пяти номеров сложности.



«В административном здании происходит горение в чердачном помещении на площади 150 кв. м. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.