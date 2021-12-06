«Было удивлением, что есть задолженность». Защита Киркорова заявила, что у него нет неоплаченных штрафов

Защита певца Филиппа Киркорова отрицает, что у него есть неоплаченные дорожные штрафы. Об этом 6 декабря рассказал РИА Новости глава адвокатской конторы «Александр Добровинский и партнеры» Александр Добровинский.
«Для Филиппа Киркорова было большим удивлением, что есть какая-то задолженность. Более того, я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены. Так что, думаю, это слушание будет самым коротким в моей практике», — поделился он.
Ранее в Таганском райсуде Москвы заявили, что на Киркорова составили 90 протоколов о неуплате дорожных штрафов. Там уточнили, что по каждому из них певцу грозит штраф в двукратном размере не уплаченной суммы (но не меньше тысячи рублей), либо административный арест на 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.