«Было удивлением, что есть задолженность». Защита Киркорова заявила, что у него нет неоплаченных штрафов

Защита певца Филиппа Киркорова отрицает, что у него есть неоплаченные дорожные штрафы. Об этом 6 декабря рассказал РИА Новости глава адвокатской конторы «Александр Добровинский и партнеры» Александр Добровинский.

«Для Филиппа Киркорова было большим удивлением, что есть какая-то задолженность. Более того, я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены. Так что, думаю, это слушание будет самым коротким в моей практике», — поделился он.

