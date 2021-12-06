В Кремле сравнили отрицание вакцинации с «концепцией уничтожения народа»

Начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ считает, что позиция антиваксеров не является простым выражением мнения.



«Сегодня антиваксеры забрасывают нам тезисы. <...> И как бы считается, что это все просто гражданское общество, демократия, свобода выражений собственного мнения... Нет, это стратегия по уничтожению народа», – цитирует 6 декабря заявление Сергея Новикова РИА Новости.



В качестве аргументации противников вакцинации он привел фразу «нет, вакцина, надо еще подумать, пусть она сначала еще себя оправдает».

