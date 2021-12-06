FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-17°C/Завтра: -11
73.74р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

В Кремле сравнили отрицание вакцинации с «концепцией уничтожения народа»

8
Печать

Начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ считает, что позиция антиваксеров не является простым выражением мнения.

«Сегодня антиваксеры забрасывают нам тезисы. <...> И как бы считается, что это все просто гражданское общество, демократия, свобода выражений собственного мнения... Нет, это стратегия по уничтожению народа», – цитирует 6 декабря заявление Сергея Новикова РИА Новости.

В качестве аргументации противников вакцинации он привел фразу «нет, вакцина, надо еще подумать, пусть она сначала еще себя оправдает».

Новиков напомнил, что каждый день в стране от коронавируса умирают люди.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

AndrewBarsik
Никаких "антиваксеров" нет. Их придумали провластные пропагандисты, чтобы "сваливать" на них вину за неспособность уничтоженной системы здравоохранения спасти людей.
***_555
Разберитесь с сертификацией, потом вякайте.
zlopopik
А на сколько сократилось население РФ за время правления этих заботильщиков? И кто завез несколько миллионов гастарбайтеров, замещающих местное население? Кто создал и поддерживает условия по форсированному переселению молодежи из Сибири в Москву и СПб под видом строительного бума? Теперь у этих управленцев земля горит под ногами. Пытаются выполнять требования глобалистов, думая, что в этом их спасение.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1