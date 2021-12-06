На пятой части Матисова острова могут появиться жилые кварталы

Группа ЛСР ведет переговоры о приобретении 5 га земли бывшего фольгопрокатного завода на Матисовом острове по редевелопменту. Об этом 6 декабря сообщает со ссылкой на собственные источники газета «Коммерсантъ».
Речь идет о территории на пересечении улиц Паровозной и Александра Блока. Издание пишет, что продавец — связанные с «Татнефтью» структуры, а в презентации в качестве владельца указано ООО «Новый остров» (собственник этого юрлица — ООО «РНГО», связанное с ГК «Татнефть»). В настоящее время на территории расположены производственные здания и офисный центр, всего 40 тыс. кв. м недвижимости.
По данным одного собеседника «Ъ», сделка уже состоялась, по информации другого — находится в завершающей стадии. Сделка оценивается в сумму от 2 до 3 млрд рублей, ее точные размеры неизвестны. На 5 га можно возвести 30–35 тыс. кв. м жилья класса «комфорт».
Продаваемый актив — это пятая часть всего Матисова острова, площадь которого составляет 25 га. В Группе ЛСР не комментируют приведенную в СМИ информацию.