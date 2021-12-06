На пятой части Матисова острова могут появиться жилые кварталы

Группа ЛСР ведет переговоры о приобретении 5 га земли бывшего фольгопрокатного завода на Матисовом острове по редевелопменту. Об этом 6 декабря сообщает со ссылкой на собственные источники газета «Коммерсантъ».



Речь идет о территории на пересечении улиц Паровозной и Александра Блока. Издание пишет, что продавец — связанные с «Татнефтью» структуры, а в презентации в качестве владельца указано ООО «Новый остров» (собственник этого юрлица — ООО «РНГО», связанное с ГК «Татнефть»). В настоящее время на территории расположены производственные здания и офисный центр, всего 40 тыс. кв. м недвижимости.

