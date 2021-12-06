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На пятой части Матисова острова могут появиться жилые кварталы

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Группа ЛСР ведет переговоры о приобретении 5 га земли бывшего фольгопрокатного завода на Матисовом острове по редевелопменту. Об этом 6 декабря сообщает со ссылкой на собственные источники газета «Коммерсантъ».

Речь идет о территории на пересечении улиц Паровозной и Александра Блока. Издание пишет, что продавец — связанные с «Татнефтью» структуры, а в презентации в качестве владельца указано ООО «Новый остров» (собственник этого юрлица — ООО «РНГО», связанное с ГК «Татнефть»). В настоящее время на территории расположены производственные здания и офисный центр, всего 40 тыс. кв. м недвижимости.

По данным одного собеседника «Ъ», сделка уже состоялась, по информации другого — находится в завершающей стадии. Сделка оценивается в сумму от 2 до 3 млрд рублей, ее точные размеры неизвестны. На 5 га можно возвести 30–35 тыс. кв. м жилья класса «комфорт».

Продаваемый актив — это пятая часть всего Матисова острова, площадь которого составляет 25 га. В Группе ЛСР не комментируют приведенную в СМИ информацию.

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Комментарии (4)

AndrewBarsik
Скорей бы Шойгу начал строить свои сверхгорода в Сибири! Нынешняя градостроительная политика , направленная на то, чтобы превратить Санкт-Петербург в перенаселённый мегаполис, - злодейство, не имеющее оправданий. Те, кто разрешает масштабное строительство, и их потомки будут жить в Лондоне после того как "раздадут" весь город под застройку.
Avs7153
Жилквартал Матисово?
им. Матисово
род. Матисова
дат. Матисову
вин. Матисова
тв. Матисовым
пред. о Матисовом
Замшина, Репищева, Бармалеева, Подрезова, Шамшева, Кудрово, Мурино, Эйяфьятлайокудль, оральный секс!
karbofos
Лучше бы с рабочими расплатились бы.
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