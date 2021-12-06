Блогеру и бойцу ММА Чоршанбиеву грозит депортация из России за опасную езду без прав

Бойцу ММА Чоршанбе Чоршанбиеву, задержанному в Москве за опасную езду без прав, грозит штраф и выдворение из страны. Об этом 6 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«В отношении бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева составлен административный протокол по ст. 18.8 КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ. Решение будет принимать суд Москвы», — рассказал собеседник агентства.



В пресс-службе столичного ГУ МВД эту информацию подтвердили, добавив, что штраф составит до 7 тысяч рублей.

