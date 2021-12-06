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Блогеру и бойцу ММА Чоршанбиеву грозит депортация из России за опасную езду без прав

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Бойцу ММА Чоршанбе Чоршанбиеву, задержанному в Москве за опасную езду без прав, грозит штраф и выдворение из страны. Об этом 6 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева составлен административный протокол по ст. 18.8 КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ. Решение будет принимать суд Москвы», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД эту информацию подтвердили, добавив, что штраф составит до 7 тысяч рублей.

О задержании блогера и бойца ММА Чоршанбиева стало известно 3 декабря. Дорожная полиция заинтересовалась им из-за выложенного в Instagram ролика с гонками по Лефортовскому тоннелю. У уроженца Таджикистана было только национальное водительское удостоверение и не нашлось страховки на машину. Автомобиль отправили на спецстоянку.

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Комментарии (7)

ShkVAl
Просто клиент такси опаздывал. А регистратор просто работал.
264526581
Ну наконец-то, Фонтанка, хорошие новости!!
муматор
грозит - это вовсе не значит, что его выпровадят. Скорее наоборот,
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