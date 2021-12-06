В Минстрое разъяснили информацию о введении штрафов за остекление балконов

В Минстрое РФ разъяснили информацию о введении с 1 марта 2022 года штрафов за несогласованную обшивку и остекление балконов. В ведомстве отметили, что такие санкции действовали и раньше, однако с начала следующей весны ответственность за это будут нести не только жильцы, но и юрлица-собственники.



«Штрафы <...> не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий», — пояснили в пресс-службе министерства 6 декабря.

