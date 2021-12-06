В Минстрое разъяснили информацию о введении штрафов за остекление балконов

В Минстрое РФ разъяснили информацию о введении с 1 марта 2022 года штрафов за несогласованную обшивку и остекление балконов. В ведомстве отметили, что такие санкции действовали и раньше, однако с начала следующей весны ответственность за это будут нести не только жильцы, но и юрлица-собственники.
«Штрафы <...> не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий», — пояснили в пресс-службе министерства 6 декабря.
«Фонтанка» писала, что с 1 марта в России начнут действовать новые правила пользования жилыми помещениями, которые в том числе подразумевают наказание за самовольную обшивку или остекление балконов. В Минстрое отметили, что изменения не повлекут за собой появление новых требований. Поскольку к общему имуществу в многоквартирном доме относятся только балконные плиты, парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, окна — всё это относится к личному имуществу, которым собственник распоряжается на свое усмотрение, успокоили в ведомстве.
В то же время внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и региональными законами. Санкции за нарушение их положений определяют местные власти.