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В Минстрое разъяснили информацию о введении штрафов за остекление балконов

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В Минстрое РФ разъяснили информацию о введении с 1 марта 2022 года штрафов за несогласованную обшивку и остекление балконов. В ведомстве отметили, что такие санкции действовали и раньше, однако с начала следующей весны ответственность за это будут нести не только жильцы, но и юрлица-собственники.

«Штрафы <...> не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий», — пояснили в пресс-службе министерства 6 декабря.

«Фонтанка» писала, что с 1 марта в России начнут действовать новые правила пользования жилыми помещениями, которые в том числе подразумевают наказание за самовольную обшивку или остекление балконов. В Минстрое отметили, что изменения не повлекут за собой появление новых требований. Поскольку к общему имуществу в многоквартирном доме относятся только балконные плиты, парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, окна — всё это относится к личному имуществу, которым собственник распоряжается на свое усмотрение, успокоили в ведомстве.

В то же время внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и региональными законами. Санкции за нарушение их положений определяют местные власти.

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Комментарии (4)

shutnik78
люди это новая нефть... (с) любой чинуша
IvanSt
"Поскольку к общему имуществу в многоквартирном доме относятся только балконные плиты, парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, окна — всё это относится к личному имуществу"

Что к чему относится... Зачем в русском языке такие полезные инструменты как точка и точка с запятой, которыми можно разделить предложение, чтобы не пытать бедного читателя...?
PapaKarlo
Какой ужас!!! очередной запрет!!! Очередные поборы...
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