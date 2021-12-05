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У жителей дома на проспекте Кузнецова появилось электричество

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В доме № 17 на проспекте Кузнецова в Петербурге снова светло. Теперь жильцы, по крайней мере, могут включить обогреватели и приготовить горячую еду. О решении проблемы 5 декабря рассказали в пресс-службе «Россети Ленэнерго».

«Отсутствие электроэнергии было вызвано перегрузкой в сети жилого дома. При этом управляющая компания не предпринимала никаких действий, чтобы подключить потребителей с помощью резервных источников питания. Бригада «Россети Ленэнерго» была направлена на место сразу после получения информации для выяснения причин отключения и оказала помощь управляющей компании в выполнении необходимых работ. С 21:27 все потребители получают электроэнергию в полном объёме», — заявили в компании.

Напомним, несколько домов на проспекте Кузнецова два дня переживают морозы без отопления.

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Комментарии (3)

KJB
У жителей дома на проп Кузнецова появилось электричество
🤪 Ура! И до них добралось изобретение 👍
266808432
Фонтанка хотела сказать: «…БЫВШАЯ управляющая компания»
Аллио
Спасибо "Фонтанке" за радостную новость!
Спокойной ночи нам всем!
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