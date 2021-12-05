В Осло около 120 человек заразились коронавирусом на корпоративе в ресторане

Около 120 человек заразились коронавирусом на предрождественском корпоративе, прошедшем в ресторане в центре Осло. Об этом 5 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на NRK.

Свыше 70 инфицированных, находившихся 26 ноября в ресторане в районе Акер Брюгге, были участниками вечеринки компании Scatec. Кроме них, заражение установлено еще у порядка 45–50 не имеющих отношения к корпоративу гостей, присутствовавших в ресторане в это же время.



Согласно анализу проб, примерно у половины инфицированных подозревают штамм «омикрон», однако точно подтвержден он пока только у 13 человек.