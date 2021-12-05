FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-17°C/Завтра: -17
73.74р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

В Осло около 120 человек заразились коронавирусом на корпоративе в ресторане

18
Печать

Около 120 человек заразились коронавирусом на предрождественском корпоративе, прошедшем в ресторане в центре Осло. Об этом 5 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на NRK.

Свыше 70 инфицированных, находившихся 26 ноября в ресторане в районе Акер Брюгге, были участниками вечеринки компании Scatec. Кроме них, заражение установлено еще у порядка 45–50 не имеющих отношения к корпоративу гостей, присутствовавших в ресторане в это же время.

Согласно анализу проб, примерно у половины инфицированных подозревают штамм «омикрон», однако точно подтвержден он пока только у 13 человек.

В Норвегии выявлено уже несколько случаев нового штамма коронавируса «омикрон».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

Хауаю
Возобновляемая энергетика, которой занимается эта компания, может быть очень опасной. Надуло ветряком или солнцем напекло.)
"Один человек, присутствовавший на вечеринке, недавно вернулся из Южной Африки , эпицентра вспышки SARS-CoV-2 варианта Omicron и страны, где у компании есть проект солнечных батарей. "
Интересно, что до проведения вечеринки все дали отрицательный результат на ковид и все были вакцинированы.
260958961
ты чё задумал,клоун.
260958961
фуфло фонтань. продалась инородцам.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1