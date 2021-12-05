Посольство России в США посоветовало Вашингтону заставить Зеленского выполнять Минские соглашения

Посольство России в США ответило на запрос газеты Financial Times о возможной угрозе «вторжения» на Украину. Ответ дипломатического ведомства опубликован на странице в Facebook 5 декабря.

«Россия не представляет угрозы какой-либо стране. Развертывание российских войск на национальной территории — наше суверенное право. Это никого не касается»,— говорится в сообщении.

«Прошлой весной истерические оценки американских официальных лиц о якобы подготовке Россией вторжения на Украину оказались ложными», — резюмировали в дипведомстве.



Дипломаты также указали, что НАТО «опрометчиво передвигает свои вооруженные силы и военную инфраструктуру к российским границам», хотя единственное, что по их мнению нужно сделать Вашингтону — это заставить Киев выполнять Минские соглашения.

Аналогичное мнение высказал и министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии телеканалу «Россия 1». Он отметил, что Украина не станет выполнять Минские соглашения, если «ее оставить наедине со своей совестью», поэтому Киев необходимо заставлять это делать.

Несколько изданий США и Европы на этой неделе сообщили, что Россия может планировать «вторжение» на Украину в начале 2022 года. Немецкая газета Bild утверждает, что узнала подробности о планах и опубликовала соответствующую схему, указав, что она основана на информации, поступившей в издание «от источников из НАТО и спецслужб». Указывается и число военных — 175 тысяч человек.

Начало в редакции таблоида прогнозируют на январь или февраль 2022 года и описывают, как одновременную атаку из северного Крыма, через территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР на восток и с севера. На представленной схеме газеты Львов обозначен как Лемберг — это австрийское название города до 1918 года, ранее входившего в состав Австро-Венгерской империи.

