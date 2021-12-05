FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -17
73.74р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Вечером 5 декабря в эфире «Фонтанки» — окончание фестиваля ID Jazz

В 19:00 в воскресенье 5 декабря «Фонтанка» в эфире покажет вторую часть онлайн-фестиваля джазовой музыки ID Jazz (12+).

0
Печать

Специально для петербуржцев программы подготовили мировые звёзды джаза из Аргентины, Гамбии, Германии, Израиля, Нидерландов, США, Эстонии, Японии и многих других стран.

Вас ждут три с половиной часа джаза на самый разный вкус. Те, кому не хочется ждать вечера, могут пока посмотреть запись первого концерта, с другими артистами, который шел накануне.

Список артистов на 5 декабря:

• Arina Faul Funky Orchestra
(Россия)

• Ido Spak
(Израиль)

• Ben Chawes
(Дания)

• Pascal Schumacher
(Люксембург)

• Die Therapie
(Германия)

• Вячеслав Гайворонский / Андрей Разин
(Россия)

• Mindaugas Stumbras Trio
(Литва)

• Jaak Lutsoja & Meelis Vind
(Эстония)

• Ana Carla Maza
(Куба)

• Daniel «Pipi» Piazzolla
(Аргентина)

• Квартет Андрея Кондакова
(Россия)

• Aubrey Logan
(США)

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1