Вечером 5 декабря в эфире «Фонтанки» — окончание фестиваля ID Jazz

Специально для петербуржцев программы подготовили мировые звёзды джаза из Аргентины, Гамбии, Германии, Израиля, Нидерландов, США, Эстонии, Японии и многих других стран.
Вас ждут три с половиной часа джаза на самый разный вкус. Те, кому не хочется ждать вечера, могут пока посмотреть запись первого концерта, с другими артистами, который шел накануне.
Список артистов на 5 декабря:
• Arina Faul Funky Orchestra
(Россия)
• Ido Spak
(Израиль)
• Ben Chawes
(Дания)
• Pascal Schumacher
(Люксембург)
• Die Therapie
(Германия)
• Вячеслав Гайворонский / Андрей Разин
(Россия)
• Mindaugas Stumbras Trio
(Литва)
• Jaak Lutsoja & Meelis Vind
(Эстония)
• Ana Carla Maza
(Куба)
• Daniel «Pipi» Piazzolla
(Аргентина)
• Квартет Андрея Кондакова
(Россия)
• Aubrey Logan
(США)